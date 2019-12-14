Где купить новогоднюю ёлку в Томске?

С 15 декабря в Томске будут работать базары, где томичи смогут приобрести лесную ель. Всего по городу откроются 29 елочных базаров – они будут размещены во всех районах города.

В Октябрьском районе будут работать елочные базары будут работать на улицах, Пушкина, 21д, 25а, Павла Нарановича, 10, Иркутском тракте, 61, 179, Сергея Лазо, 15.

В Кировском районе купить ель можно будет на проспекте Кирова, 38, Ленина, 15, улице Учебной, 48, Нахимова, 15, Мокрушина, 9.

Они откроются на проспектах Ленина, 258, и Мира, 27, улицах Ленской, 16, Интернационалистов, 3а, 9, 79-й Гвардейской дивизии, 12, 13в.

Со 2 декабря в Томской области ввели усиленное патрулирование лесов. Оно направлено на предотвращение незаконных рубок темнохвойных насаждений.





«Заготовка елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников допускается на лесных участках, подлежащих расчистке, где не требуется сохранение подроста и насаждений. Например, на квартальных просеках, минерализованных полосах и противопожарных разрывах», — рассказали в департаменте лесного хозяйства Томской области.





У предпринимателей, закупающих ели для продажи, при транспортировке, помимо правоустанавливающих документов, должна быть в наличии товарно-транспортная накладная с печатью продавца. В ней обязательно указываются номер автомобиля и количество деревьев в кузове, а также квитанция об оплате, если перевозчик не является собственником.





Напомним, за незаконную вырубку предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Кроме того, браконьеру грозит конфискация продукции и орудия совершения правонарушения. За незаконную заготовку с ущербом более 5 тысяч рублей может быть назначена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет.





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