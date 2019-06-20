Власти раскритиковали подрядчика, выполнявшего газификацию Соснового Бора
Мэрия оштрафовала на 1,2 миллиона рублей подрядную компанию «Томскгазспецмонтаж», которая строит газовые сети в томском микрорайоне Сосновый Бор. Низкое качество отметила и компания «Газпром газораспределение Томск».
«Мы не проводим газификацию новых микрорайонов — Соснового Бора. Но то, что мы видели — качество очень плохое. Мы не будем принимать объект, пока все недостатки не будут устранены, а работы не будут соответствовать качеству», — рассказал заместитель генерального директора – главный инженер ООО «Газпром газораспределение Томск» Владимир Таушканов.
ТОС «Сосновый бор» в свою очередь планирует обратиться напрямую к подрядчику с просьбой устранить провалы.
«Проект не был привязан к местности, из-за этого было много согласований. Например, узкая улица — 3 метра — работы было невозможно проводить. Из-за этого ушли в зимний период, появились провалы. Жители сейчас возмущены, социальное напряжение. Обращаемся напрямую к подрядчику, просим его устранить провалы. На нервах людей играть не стоит, они терпят сейчас такие неудобства после дождей. Просто прокатитесь», — сказал председатель ТОС Александр Губарь.
Заммэра Александр Суходолов отметил, что сроки работ по газификации были затянуты и сейчас объем выполненного лишь 75 %.
«В первый раз мы столкнулись с таким нерадивым подрядчиком. В процессе торгов они упали на 38 %. Соответственно, узкоквалифицированный персонал, отсутствие новой техники, поэтому работы были затянуты. То качество работ, которое они там наделали, за него не сможем платить подрядчику. Выставили им штрафные санкции на 1,2 млн. Дальше также будем штрафовать», — подчеркнул Суходолов.
Ранее сообщалось, что проект газификации поселка Сосновый Бор был готов еще в 2014 году. Газификация же началась лишь в прошлом году, после четырех лет ожидания и неоднократных просьб со стороны жителей. Возможность подключения к газовому снабжению в микрорайоне Сосновый Бор получат 230 домов. Будут газифицированы такие улицы, как Алеутская, Асиновская, Венгерская, Одесская, 1-я, 2-я, 3-я Лесная, Садовая, пер. Дунайский, 1-й Алеутский, Ясный и др.
Конкурс на проведение работ выиграла компания «Томскгазспецмонтаж», получив за их проведение 25 млн рублей. По условиям контракта газификация должна была завершиться до 24 декабря 2018 года, однако компания не уложилась в сроки.
В 2019 году начнутся работы по газификации Дзержинки.
«Сегодня прошел аукцион на проект, который есть. Способ прокладки открытый. Чтобы проводить работы горизонтальным бурением, нужно переделать смету и пройти дополнительную экспертизу. Подрядчик это все выполнит, и работы будут проводиться горизонтальным бурением, поэтому раскопок будет меньше. После окончания всех работ будут отсыпаны обещанные дороги», — рассказал на заседании комитета городской Думы заммэра Владимир Брюханцев.
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