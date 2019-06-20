Власти раскритиковали подрядчика, выполнявшего газификацию Соснового Бора

Мэрия оштрафовала на 1,2 миллиона рублей подрядную компанию «Томскгазспецмонтаж», которая строит газовые сети в томском микрорайоне Сосновый Бор. Низкое качество отметила и компания «Газпром газораспределение Томск».

«Мы не проводим газификацию новых микрорайонов — Соснового Бора. Но то, что мы видели — качество очень плохое. Мы не будем принимать объект, пока все недостатки не будут устранены, а работы не будут соответствовать качеству», — рассказал заместитель генерального директора – главный инженер ООО «Газпром газораспределение Томск» Владимир Таушканов.





ТОС «Сосновый бор» в свою очередь планирует обратиться напрямую к подрядчику с просьбой устранить провалы.





«Проект не был привязан к местности, из-за этого было много согласований. Например, узкая улица — 3 метра — работы было невозможно проводить. Из-за этого ушли в зимний период, появились провалы. Жители сейчас возмущены, социальное напряжение. Обращаемся напрямую к подрядчику, просим его устранить провалы. На нервах людей играть не стоит, они терпят сейчас такие неудобства после дождей. Просто прокатитесь», — сказал председатель ТОС Александр Губарь.





Заммэра Александр Суходолов отметил, что сроки работ по газификации были затянуты и сейчас объем выполненного лишь 75 %.





«В первый раз мы столкнулись с таким нерадивым подрядчиком. В процессе торгов они упали на 38 %. Соответственно, узкоквалифицированный персонал, отсутствие новой техники, поэтому работы были затянуты. То качество работ, которое они там наделали, за него не сможем платить подрядчику. Выставили им штрафные санкции на 1,2 млн. Дальше также будем штрафовать», — подчеркнул Суходолов.