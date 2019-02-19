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19 февраля,
2019
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«Газпром» инвестирует в газификацию Томской области более миллиарда рублей

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В 2019 году «Газпром» планирует вложить в газификацию Томской области 1, 08 млрд рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации. Это на 180 млн рублей больше, чем в 2018 года. 

«Газпром» инвестирует в газификацию Томской области более миллиарда рублей

Газпром» — это стратегический партнер Томской области, — цитирует Сергея Жвачкина пресс-служба региональной администрации. — За этим партнерством — реальные, видимые изменения, которые делают лучше жизнь региона и его жителей. Это тысячи газифицированных домов, тысячи высокооплачиваемых рабочих мест, это контракты с нашими университетами на подготовку кадров и инновационные разработки и, конечно, выгодные заказы для наших заводов, которые доказали: томская продукция успешно конкурирует с импортной и соответствует высочайшим стандартам «Газпрома».

Сергей Жвачкин добавил, что договорился с руководством  «Газпрома» о продолжении ряда социальных проектов. Например, проекта «Томские набережные» по благоустройству центра Томска. 


В данный момент «Газпром» ведет строительство газопровода и газораспределительной станции в Асине и десяти населенных пунктах Томской области. Также компания спроектировала строительство газопровода к селу Ново-Кусково и деревне Старо-Кусково и продолжает газифицировать удаленные населенные пункты региона. 


Администрация Томской области сообщает, что у ПАО «Газпрос» с регионом есть ряд соглашений. Среди них: «дорожная карта» по расширению использования томской продукции и технологий для нужд «Газпрома, программа развития газоснабжения и газификации, а также инвестиционный контракт о строительстве в Томске нового производства по выпуску запорной арматуры

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