Галина Немцева попросила проверить причину резкого роста тарифов в Томской области с 1 июля

Депутат областной Думы Галина Немцева попросила разобраться в причинах резкого роста тарифов на холодную и горячую воду в Томске и в Северске. Этот вопрос она подняла в ходе прошедшего собрания Думы Томской области.

Напомним, в этом году коммунальные услуги будут проиндексированы дважды. Первая индексация была 1 января. Рост тарифов в начале зимы в Томске составил в среднем 1,6 %. Второй раз тарифы вырастут 1 июля. Согласно распоряжению правительства, рост тарифов в Томской области не может превышать 1,7 % в первом полугодии, 2,5 % — во втором полугодии. Предельно допустимые отклонения во втором полугодии могут достигать 2,5 % (в первом их быть не должно).

«Согласно Жилищному кодексу РФ, не допускается повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных индексов. 27 декабря 2018 года за подписью и.о. губернатора Александра Феденева вносятся изменения в распоряжение губернатора. В этом распоряжении со ссылкой на согласование с Думой города Томска установлен предельный рост тарифов во втором полугодии по электроэнергии — 2,5 %, теплоснабжению — 5 % (что не противоречит распоряжению правительства), по холодному водоснабжению и водоотведению — 15 %, по горячему водоснабжению — 20 % (рост, явно превышающий установленные распоряжением правительства индексы). Аналогично с тарифами на теплоснабжение в Северске, где рост заложен в 10 %, и 22,5 % на горячее водоснабжение», — сказала Галина Немцева во время собрании облдумы.





Депутат подчеркнула, что такой рост тарифов провоцирует увеличение напряженности у населения. Она предложила профильному комитету областной Думы разобраться с обоснованием такого повышения тарифов во всех муниципальных образованиях.