Фуры столкнулись на трассе Томск — Новосибирск: водитель погиб, движение встало

Две фуры столкнулись на трассе Томск — Новосибирск в районе Болотного. Погиб водитель, в районе аварии многокилометровая пробка.

Авария произошла 13 ноября около 09:50 на 133 километре трассы «Сибирь». По предварительной информации, водитель грузового автомобиля MAN двигался из Новосибирска в Кемерово.





По неустановленной причине он выехал на встречку, где столкнулся с фурой Mercedes, после чего в Mercedes врезался следовавший в попутном направлении автомобиль Chevrolet. В результате аварии на месте от полученных травм скончался водитель автомобиля MAN.





В настоящее время на месте работают инспекторы ГИБДД, которые регулируют движение. Согласно сервису «Яндекс.Карты», длина автомобильной пробки превысила 10 километров.