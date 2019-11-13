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13 ноября,
2019
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Фуры столкнулись на трассе Томск — Новосибирск: водитель погиб, движение встало

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Две фуры столкнулись на трассе Томск — Новосибирск в районе Болотного. Погиб водитель, в районе аварии многокилометровая пробка. 

Фуры столкнулись на трассе Томск — Новосибирск: водитель погиб, движение встало

Авария произошла 13 ноября около 09:50 на 133 километре трассы «Сибирь». По предварительной информации, водитель грузового автомобиля MAN двигался из Новосибирска в Кемерово.


По неустановленной причине он выехал на встречку, где столкнулся с фурой Mercedes, после чего в Mercedes врезался следовавший в попутном направлении автомобиль Chevrolet. В результате аварии на месте от полученных травм скончался водитель автомобиля MAN.


В настоящее время на месте работают инспекторы ГИБДД, которые регулируют движение. Согласно сервису «Яндекс.Карты», длина автомобильной пробки превысила 10 километров. 

Фуры столкнулись на трассе Томск — Новосибирск: водитель погиб, движение встало
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