ФСИН предлагает осужденным бесплатно убирать дворы в Кузбассе

Врио начальника кузбасского управления федеральной службы исполнения наказаний Андрей Попето предложил привлекать к бесплатной уборке дворов осужденных, сообщает Коммерсант. Попето призвал депутатов Кемеровской области рекомендовать мэрам крупных городов региона — Кемерова и Новокузнецка — создать организацию, в которой будут работать только осужденные.





«Давайте эту категорию выделим, соберем их в одну компанию, чтобы я видел, где они будут работать, определенную улицу убирать в определенное время. Но мы все будем знать, что на этой улице убирают те, кто преступил закон». — Отметил врио начальника ведомства в регионе. При этом Попето заявил, что муниципалитетам будет выгоден труд отбывающих наказание, поскольку его не придется оплачивать, как наемным рабочим.





Согласно докладу врио главы кемеровского ФСИН, в 2018 году в Кузбассе числится более 32,7 тысяч осужденных, в том числе отбывающих наказания, альтернативные лишению свободы. 570 осужденных к исправительным работам трудоустроены на предприятиях, и 20% от их зарплаты уходит в государственную казну. 652 человека выполняют обязательные работы бесплатно. 90 человек работает в Кемерове, еще и 100 человек — в Новокузнецке.