ФСБ задержала одну из лидеров ячейки ИГИЛ, которая собирала деньги в Томске

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Астраханской области, которая возглавляла ячейку ИГИЛ (организация запрещена в России) и планировала выехать в Сирию для совершения террористического акта. Для этого подозреваемая, в частности, собирала деньги в Томске.

«В закрытых чатах мессенджера «Телеграм» она размещала реквизиты банковских карт для сбора денег, которые переводила в адрес основателя исламского фонда «Мухаджирун» (деятельность запрещена в России) Ахмеднабиева И. С. (позывной «Абу Умар Саситлинский», объявлен в международный розыск за терроризм). Кроме того, в своем телеграм-канале она распространяла аудио- и видеоматериалы экстремистской направленности. Оправдывала терроризм. Инструктировала участников группы о неукоснительном соблюдении мер конспирации», — сообщается на сайте управления ФСБ.





В ходе обыска сотрудники ФСБ обнаружили экстремистскую литературу, платежные карты, мобильные телефоны с приложениями для удаленного управления банковскими счетами.





«В поле зрения органов безопасности задержанная попала в 2018 году в ходе пресечения на территории г. Москва и Томской области деятельности группы лиц, подозревавшихся в финансировании терроризма и участии в деятельности террористической организации. Организаторы данной группы Московским окружным военным судом признаны виновными в совершении упомянутых преступлений и приговорены к длительным срокам лишения свободы», — подчеркивается в сообщении.