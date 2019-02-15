Добрые новости
15 февраля,
2019
1
видео
Новости

ФСБ задержала одну из лидеров ячейки ИГИЛ, которая собирала деньги в Томске

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Астраханской области, которая возглавляла ячейку ИГИЛ (организация запрещена в России) и планировала выехать в Сирию для совершения террористического акта. Для этого подозреваемая, в частности, собирала деньги в Томске.

«В закрытых чатах мессенджера «Телеграм» она размещала реквизиты банковских карт для сбора денег, которые переводила в адрес основателя исламского фонда «Мухаджирун» (деятельность запрещена в России) Ахмеднабиева И. С. (позывной «Абу Умар Саситлинский», объявлен в международный розыск за терроризм). Кроме того, в своем телеграм-канале она распространяла аудио- и видеоматериалы экстремистской направленности. Оправдывала терроризм. Инструктировала участников группы о неукоснительном соблюдении мер конспирации», — сообщается на сайте управления ФСБ.


В ходе обыска сотрудники ФСБ обнаружили экстремистскую литературу, платежные карты, мобильные телефоны с приложениями для удаленного управления банковскими счетами. 


«В поле зрения органов безопасности задержанная попала в 2018 году в ходе пресечения на территории г. Москва и Томской области деятельности группы лиц, подозревавшихся в финансировании терроризма и участии в деятельности террористической организации. Организаторы данной группы Московским окружным военным судом признаны виновными в совершении упомянутых преступлений и приговорены к длительным срокам лишения свободы», — подчеркивается в сообщении.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.