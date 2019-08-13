ФСБ возбудила дело о растрате миллиона в томском филиале «Рослесинфорга»

Управление ФСБ по Томской области возбудило уголовное дело о растрате более миллиона рублей в томском филиале «Рослесинфорга». Об этом сообщает «Интерфакс.Сибирь» со ссылкой на пресс-службу органа.

Следствие считает, что замдиректора томского «Рослесинфорга» жил за пределами Томской области, не выполнял свои обязанности, но постоянно получал зарплату.





Таким образом «Рослесинфорг» получил более одного миллиона рублей ущерба. Уголовное дело возбуждено по статье «присвоение и растрата». Максимальная санкция статьи — до десяти лет лишения свободы.





Главу филиала Николай Брюханов задержали, решается вопрос об избрании для него меры пресечения. Директором томского «Рослесинфорга» он был с мая 2018 года. В организации подтвердить или опровергнуть информацию о задержании отказались.





Добавим, что ранее экс-директора томского филиала организации приговорили к трем годам условного заключения и штрафу в миллион рублей за получение взятки в 100 тысяч рублей.





«Рослесинфорг» — ведущая лесоучетная организация России, созданная на базе государственных лесоустроительных предприятий.