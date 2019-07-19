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19 июля,
2019
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Новости

ФСБ сможет отменять международные рейсы из-за «угрозы безопасности России»

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Минтранс предлагает ввести новые правила допуска российских авиакомпаний к международным полетам. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления министерства.

ФСБ сможет отменять международные рейсы из-за «угрозы безопасности России»

Согласно предложению Минтранса, авиакомпании должны будут не позднее чем за 30 минут до вылета направлять в Росавиацию данные о количестве и национальности членов экипажа и пассажиров, наименовании груза, графике полета с указанием пунктов посадок, пунктов и расчетного времени входа-выхода из воздушного пространства России и других государств.


Вылет любого международного рейса может быть отменен по требованию ФСБ в случае «угрозы безопасности РФ», говорится в проекте. Что именно подразумевается под угрозой безопасности — не уточняется.


Если авиакомпания не предоставит информацию дважды, то Росавиация будет обязана приостановить ее разрешение на международные полеты на месяц. Если перевозчик допускает более двух нарушений, разрешение будет отозвано не менее чем на год.


Проект постановления проходит публичные обсуждения и может вступить в силу в 2020 году.

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