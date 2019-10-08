ФСБ раскрыла канал нелегальной миграции в Томскую область

Сотрудники томского регионального УФСБ раскрыли канал, через который иностранцы из Центральной Азии и Закавказья оформляли фиктивные документы для законного пребывания на территории России, сообщает пресс-служба ведомства.





По предварительным данным, сотрудники томской организации, название которой ведомство не раскрывает, за деньги оформляли фиктивные документы.





«Региональным УФСБ пресечен канал незаконной легализации иностранных граждан в Томской области. Преступная группа за денежное вознаграждение осуществляла оформление фиктивных документов, необходимых для массовой легализации на территории региона выходцев из стран Центральной Азии и Закавказья», – говорится в сообщении.





Силовики во время обысков изъяли паспорта иностранцев и другие документы, а также средства изготовления поддельных бумаг и базу данных людей, пользовавшихся услугами подозреваемых. На основании результатов оперативных мероприятий возбудили уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Максимальное наказание предусматривает до семи лет лишения свободы.