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08 октября,
2019
Новости

ФСБ раскрыла канал нелегальной миграции в Томскую область

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Сотрудники томского регионального УФСБ раскрыли канал, через который иностранцы из Центральной Азии и Закавказья оформляли фиктивные документы для законного пребывания на территории России, сообщает пресс-служба ведомства.


По предварительным данным, сотрудники томской организации, название которой ведомство не раскрывает, за деньги оформляли фиктивные документы.


«Региональным УФСБ пресечен канал незаконной легализации иностранных граждан в Томской области. Преступная группа за денежное вознаграждение осуществляла оформление фиктивных документов, необходимых для массовой легализации на территории региона выходцев из стран Центральной Азии и Закавказья», – говорится в сообщении.


Силовики во время обысков изъяли паспорта иностранцев и другие документы, а также средства изготовления поддельных бумаг и базу данных людей, пользовавшихся услугами подозреваемых. На основании результатов оперативных мероприятий возбудили уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Максимальное наказание предусматривает до семи лет лишения свободы.

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