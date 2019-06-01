ФСБ проверяет деятельность Минприроды Алтайского края

Сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю изъяли документы в министерстве природных ресурсов и экологии и подведомственных ему учреждениях, сообщает официальный сайт Рослесхоза.





В ходе совместной проверки в лесах, расположенных на территории Алтайского края, было выявлено большое количество нарушений лесного законодательства. Изъятые документы могут иметь доказательственное значение. В настоящее время проверка продолжается.





Пресс-служба краевого правительства уточняет, что выявленные возможные нарушения относятся к сфере заготовки древесины в 2017-2018 годах. «Губернатор проинформирован о произошедшем», — отмечается в пресс-релизе.





Напомним, что в департаменте лесного хозяйства Томской области также прошел ряд проверок. В частности, нарушения выявила контрольно-счетная палата. Среди прочего аудиторы обнаружили нарушения при заключении договоров купли-продажи лесных насаждений; недостоверность отраслевой отчетности (в части объема заготовки древесины и суммы платежей); нарушение законодательства в сфере закупок.





Экс-глава областного департамента лесного хозяйства Михаил Малькевич подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, подозреваемый обеспечил заключение контракта на обработку лесов от шелкопряда с фирмой, которая не собиралась выполнять договор, а планировала привлечь для работ посредника. Фактическая разница стоимости работ между основными госконтрактами и договорами субподрядов составила около 28,5 миллиона рублей





Также томские антимонопольщики подозревают департамент лесного хозяйства в ограничении конкуренции на торгах по аренде участков для лесозаготовки. Победителем данных торгов стала китайская компания «Цзинье», которую жители области обвиняли в том, что она взяла в аренду лес за «16 рублей за гектар в месяц». В настоящее время данный договор расторгнут.​

