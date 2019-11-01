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01 ноября,
2019
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ФСБ изъяла около 5 килограмм «синтетики» у наркоторговца в Томске

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В Томске ФСБ задержала одного из создателей интернет-магазина по продаже наркотиков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу силовиков.

ФСБ изъяла около 5 килограмм «синтетики» у наркоторговца в Томске

Из незаконного оборота изъяты наркотические средства синтетического происхождения массой около пяти килограмм, — говорится в сообщении пресс-службы ФСБ.

На задержанного сотрудника интернет-магазина возбудили дело сразу по двум статьям: подготовке к покушению на преступление и пересылке и продаже наркотиков. Обвиняемого заключили под стражу, ему грозит заключение вплоть до пожизненного. 

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