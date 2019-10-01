Фотографии со стекол. Выставка работ Василия Сапожникова откроется в Томске

Большую часть коллекции представляют фотоматериалы В. В. Сапожникова. Фотографии сделаны в период его путешествий в горах Русского и Монгольского Алтая, Саура и Тарбагатая, Тянь-Шаня, Заилийского Алатау и Сибири в период с 1895 по 1938 годы. Вторую часть собрания представляют фотографии из архива Г. К. Тюменцева , М. В. Тронова и др.

Как рассказал ТВ2 один из организаторов выставки, фотограф Михаил Дронов, в 1990-е годы из научной библиотеки Томского университета была выброшена на свалку ценнейшая коллекция фотонегативов на стеклянных пластинках (более 5000 ед.). Предположительно коллекция эта была из архива Института исследования Сибири, действовавшего в Томске в 1919-1920 годы (первое в восточной части России подобного рода научное учреждение, которое современники называли Сибирской академией наук). Имущество и собрания Института после его ликвидации были переданы на хранение в библиотеку Томского университета (передача началась в начале июля, а закончилась 21 декабря 1920 года). По случайному стечению обстоятельств об инциденте с фондом стало известно научному сотруднику Проблемной научно-исследовательской лаборатории гляциоклиматологии геолого-географического факультета ТГУ М. А. Душкину, который фактически спас негативы от гибели. В настоящее время доцент ТГУ П. С. Бородавко предпринимает меры по сохранению и первичной систематизации фонда.

Все знают историю знаменитого российского фотографа Прокудина-Горского, его « Коллекцию достопримечательностей Российской империи ». Архив его фотографий сейчас хранится в библиотеке Конгресса США. Василий Сапожников - это практически тот же уровень, и его коллекция фотографий является национальным достоянием нашего государства. 120 лет это достояние пролежало на свалке. Фотографии пару раз порывались выкинуть, но нашлись люди, которые хоть что-то спасли. В Томске осталось около 4 тысяч стекол, оригиналов фотографий. Всего же было 10 тысяч стекол Сапожникова, - рассказал Михаил Дронов.

Профессор Томского университета Василий Васильевич Сапожников – один из известных сибирских ученых-исследователей дореволюционного периода. Неутомимый путешественник и географ, исследователь Алтая, организатор науки и образования, просветитель, общественный и государственный деятель, известный деятель Русского географического общества. И прекрасный фотограф. Все свои работы Василий Сапожников иллюстрировал фотографиями, которые делал сам в сложных условиях экспедиционной работы.





«Представьте себе фотографа той поры, собирающегося в путешествие, — пишут организаторы выставки. — Портативных аппаратов не было. Стеклянные пластины надо было тщательно, с осторожностью упаковывать в особый тяжелый ящик, а то и два ящика, снаряжение фотографа тоже много весило, оснащение больших экспедиций тоже составляло тяжелую кладь. Были и другие трудности, связанные с низкой чувствительностью фотопластин, длительные выдержки при экспонировании при сильных порывах ветра делали снимок не резким, «смазанным», при транспортировке стекло билось от бездорожья, и много других причин».





За годы экспедиционных исследований им было сделано более 10 000 снимков и около 1000 диапозитивов, раскрашенных вручную.

В 1897 году в Томске вышел из печати дневник путешествия Василия Сапожникова «По Алтаю» с сорока фотоиллюстрациями. Это было первое насыщенное фотографиями научное издание, посвященное Алтаю. Академик В. А. Обручев, редактируя книгу Сапожникова «По Алтаю», писал: «Фотографии в книгах В. В. Сапожникова составляют неотъемлемую часть текста, являясь документальным, а не только иллюстративным материалом, и переплетаются с описанием пути».





В 2014 году был издан альбом «Сибирский альпинист», состоящий из сделанных Сапожниковым в экспедициях по Алтаю, Монголии и Средней Азии фотографий. Почти все эти снимки ранее никогда не публиковались.