Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках

20 июля в селе Семилужки Томского района прошел фестиваль исторической реконструкции «Семилуженское поле». На празднике были представлены различные эпохи – Средневековье, освоение Сибири, Великая Отечественная война. Любой желающий мог примерить доспехи, пострелять из лука или подержать в руках тяжелый меч. Также была возможность выковать настоящий нож вместе с кузнецом или сделать изделие из глины.

Добавим, что многие жаловались на организацию автобусных перевозок.





«Людей было очень много, а автобусов не хватало. Мы выехали в 11:40, но были на празднике только после 13:00. Никто не знал, что это непрямой рейс. Автобус шел по 24 маршруту. Он просто не мог вместить всех, останавливаясь на каждой остановке. Если бы я знала, что так будет, может быть и не поехала», – рассказала ТВ2 томичка Светлана.