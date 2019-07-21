Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
20 июля в селе Семилужки Томского района прошел фестиваль исторической реконструкции «Семилуженское поле». На празднике были представлены различные эпохи – Средневековье, освоение Сибири, Великая Отечественная война. Любой желающий мог примерить доспехи, пострелять из лука или подержать в руках тяжелый меч. Также была возможность выковать настоящий нож вместе с кузнецом или сделать изделие из глины.
Главным событием праздника стала реконструкция «Форсирования Днепра». Реконструкторы продемонстрировали, как советские солдаты отбивали берег от фашистских захватчиков.
Добавим, что многие жаловались на организацию автобусных перевозок.
«Людей было очень много, а автобусов не хватало. Мы выехали в 11:40, но были на празднике только после 13:00. Никто не знал, что это непрямой рейс. Автобус шел по 24 маршруту. Он просто не мог вместить всех, останавливаясь на каждой остановке. Если бы я знала, что так будет, может быть и не поехала», – рассказала ТВ2 томичка Светлана.
Фото: Антон Харин, Екатерина Дорошкевич
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