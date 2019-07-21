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21 июля,
2019
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Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках

Екатерина Дорошкевич
Екатерина Дорошкевич
2 часа назад

20 июля в селе Семилужки Томского района прошел фестиваль исторической реконструкции «Семилуженское поле». На празднике были представлены различные эпохи – Средневековье, освоение Сибири, Великая Отечественная война. Любой желающий мог примерить доспехи, пострелять из лука или подержать в руках тяжелый меч. Также была возможность выковать настоящий нож вместе с кузнецом или сделать изделие из глины.


Главным событием праздника стала реконструкция «Форсирования Днепра». Реконструкторы продемонстрировали, как советские солдаты отбивали берег от фашистских захватчиков.

Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках

Добавим, что многие жаловались на организацию автобусных перевозок. 


«Людей было очень много, а автобусов не хватало. Мы выехали в 11:40, но были на празднике только после 13:00. Никто не знал, что это непрямой рейс. Автобус шел по 24 маршруту. Он просто не мог вместить всех, останавливаясь на каждой остановке. Если бы я знала, что так будет, может быть и не поехала», – рассказала ТВ2 томичка Светлана.

Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках
Форсирование Днепра: как прошел фестиваль реконструкции в Семилужках

Фото: Антон Харин, Екатерина Дорошкевич

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