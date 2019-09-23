Фонд ЖКХ: Томская область затягивает с расселением аварийного жилья

Власти Томской области до сих пор не закупили квартиры для расселения аварийного жилья, говорится на сайте Фонд содействия реформированию ЖКХ. Ранее сообщалось, что в 2019 году в Томске планируется расселить 11,48 тыс. кв. метров аварийного жилья — это 302 квартиры, где проживает 860 человек.

18 сентября прошло совещание, посвященное реализации первого этапа нацпроекта по расселению аварийного жилья. Участниками совещания были представители Фонда ЖКХ и Республики Алтай, Курганской, Омской и Томской областей.





По словам заместителя гендиректора ЖКХ Олега Рудина, Фонд ЖКХ до конца года будет отслеживать ход заключения контрактов. Чтобы находиться в «зеленой зоне», нужно было к 1 сентября 2019 года подтвердить, что приобретено не менее 50 % объема жилья, расселяемого по первому этапу. К 1 ноября — 75 %, а к концу года этот показатель должен быть не менее 90 %. При этом,

все приглашенные на совещание регионы еще не представили подтверждение того, что хоть одна квартира для переселенцев приобретена или будет построена в ближайшее время.





«Вы недопустимо подзадержались на старте. Заявки утверждены и средства перечислены в мае-июне, а некоторым даже в апреле. Кого и как переселять, вы определяли сами, планы-графики разрабатывали и утверждали сами. Пришло время спросить, как обстоят дела», — подчеркнул Рурин.





Фонд ЖКХ решил приостанавливать финансирование программ тем регионам, которые до конца 2019 года не представят реестры контрактов на 90 % планового объема расселения по этапу 2019-2020 годов. Финансирование будет приостановлено до момента, пока соответствующие реестры не поступят в фонд.





В 2019 году в Томске планируется расселить 11,48 тыс. кв. метров аварийного жилья — это 302 квартиры, где проживает 860 человек. В настоящее время в областном центре идет подготовка к конкурсным процедурам для закупки нового жилья. На эти цели заложено 492,145 млн рублей. При этом городу не хватает еще 250 миллионов рублей. Причина в том, что федерация выделила на покупку новых квартир деньги, исходя из того, что один квадратных метр стоит 42 888 рублей, но рыночная стоимость по факту выше.





Ранее мэр Томска Иван Кляйн отмечал, что в целом на расселение людей из аварийного жилья необходимо 16 млрд рублей. При этом, помимо аварийного жилья, в Томске порядка 1500 ветхих домов, которые не попадают под расселение в рамках нацпроекта.





Власти Томска неоднократно пытались выполнить расселение людей за счет договоров развития застроенных территорий и комплексного развития территорий. В качестве одной из площадок реализации нацпроекта по расселению аварийного жилья ТДСК планирует задействовать пустующий участок земли в 105 гектаров возле мегарайона Южные Ворота.



По информации НИА-Томск, администрация области поручила ускорить подготовку аукционов. В «белом доме» планируют, что до наступления зимы переехать смогут уже 40 семей.





«Важно быстрее сформировать здесь лот по покупке квартир для расселения аварийного жилья в Томске. Можно много говорить, а нужно делать конкретные, пусть и маленькие шаги. В первую очередь, с точки зрения людей, которые в зиму войдут в аварийном жилье. Надо просто понимать, что это такое – жить с щелями, разрушенными полами и крышами, со стенами, которые продуваются. Быстрее нужно этих людей определить. Поэтому такая задача поставлена сегодня муниципалитету – сформировать лот и провести торги. Квартиры есть», — отмечал Евгений Паршуто.