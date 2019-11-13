Фонд социального страхования озвучил размеры больничных и детских пособий на 2020 год

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности вырастет в следующем году до 2301,36 рубля в день, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Фонд социального страхования (ФСС). Также в 2020 году увеличатся детские пособия.

Таким образом, размер максимального больничного увеличится на 150, 68 рубля в день, а максимальный больничный в месяц составит в 2020 году чуть больше 69 тысяч рублей.





Вырастут в следующем году и пособия по беременности, родам и по уходу за ребенку. Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней декретного отпуска составит 322 190 рублей, максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет —27 984 рубля.





Единовременное пособие при рождении ребенка с первого января 2020 года увеличится до 17 479 рублей, а единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности, будет составлять 655 рублей.