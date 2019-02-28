Добрые новости
28 февраля,
2019
1
фото
Новости

Фонд «Обыкновенное чудо» объявил о начале благотворительного марафона

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Фонд «Обыкновенное чудо» объявляет о начале XIII благотворительного марафона, сообщает пресс-служба организации. Марафон начнется с первым днем весны и будет продолжаться три месяца.

Фонд «Обыкновенное чудо» объявил о начале благотворительного марафона
Фото: Фонд «Обыкновенное чудо»

Наш марафон – это конкретные дела, которые качественно меняют жизнь детей и в целом семей, воспитывающих ребят с ограниченными возможностями здоровья, — рассказала президент «Обыкновенного чуда» Светлана Григорьева. — Важно еще и то, что мы вовлекаем в осознанную благотворительность тысячи томичей и жителей области.

Первая социальная акция, организованная совместно с детским центром восстановительного лечения, пройдет 2 марта. На ней травматолог-ортопед федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования из Барнаула проведет бесплатную консультацию для 50 детей-инвалидов.


В рамках благотворительного марафона фонд проведет не менее 30 мероприятий в Томске и в районах региона. Жителей области приглашают принять участие в ярмарках, концертах, футбольных матчах и спектаклях.


График всех акций XIII марафона «Обыкновенное чудо» можно посмотреть на сайте организации. Там же размещены истории детей, которым сейчас нужна помощь. По традиции марафон закончится акцией в День защиты детей в Городском саду Томска. 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.