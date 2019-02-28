Фонд «Обыкновенное чудо» объявил о начале благотворительного марафона

Фонд «Обыкновенное чудо» объявляет о начале XIII благотворительного марафона, сообщает пресс-служба организации. Марафон начнется с первым днем весны и будет продолжаться три месяца.

Наш марафон – это конкретные дела, которые качественно меняют жизнь детей и в целом семей, воспитывающих ребят с ограниченными возможностями здоровья, — рассказала президент «Обыкновенного чуда» Светлана Григорьева. — Важно еще и то, что мы вовлекаем в осознанную благотворительность тысячи томичей и жителей области.

Первая социальная акция, организованная совместно с детским центром восстановительного лечения, пройдет 2 марта. На ней травматолог-ортопед федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования из Барнаула проведет бесплатную консультацию для 50 детей-инвалидов.





В рамках благотворительного марафона фонд проведет не менее 30 мероприятий в Томске и в районах региона. Жителей области приглашают принять участие в ярмарках, концертах, футбольных матчах и спектаклях.





График всех акций XIII марафона «Обыкновенное чудо» можно посмотреть на сайте организации. Там же размещены истории детей, которым сейчас нужна помощь. По традиции марафон закончится акцией в День защиты детей в Городском саду Томска.