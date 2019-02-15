Фонд Алены Петровой за год собрал 28,5 млн рублей и помог 158 детям

В прошедшем году Фонду Алены Петровой пожертвовали почти 28,5 млн рублей, на которые удалось помочь в борьбе с болезнью 158 детям. Об этом рассказала журналистам основатель благотворительного фонда Елена Петрова.

Благотворительная помощь — это помощь от человека к человеку, которую мы собираем, потому что с годами в нас убивали доверие друг к другу, потому что благотворительность повышает уровень доверия в обществе как никогда. Ведь никто не заставляет благотворителя давать деньги и я не вытаскиваю их у него из кармана, он сам дает на то, чтобы помочь семье в трудной жизненной ситуации. И давайте не забывать, что лечение длится не один день, не месяц, а иногда и до двух лет. И это действительно тяжело для родителей и семьи. Когда общество поддерживает людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, это всегда очень здорово. <...> Ни одно государство во всем мире никогда не справится с медицинской помощью самостоятельно. И только тогда, когда есть выросшая благотворительная помощь, когда люди помогают друг другу, тогда и приходит единение людей, — сказала Елена Петрова.

В 2018 году люди пожертвовали в фонд 28 млн 415 тысяч рублей, которые потратили на помощь в оплате проезда к месту лечения, покупку медикаментов, аренду жилья во время лечения в других городах, реабилитационную помощь психологов, логопедов, тренеров, социально-правовые консультации.





«На онкологическую помощь на самом деле нужно очень большое количество средств. Лечение больного очень дорого для государства обходится. Кроме того, когда отправляют на лечение, где абсолютно бесплатно делаются операции, нужно доехать до места, нужно снимать жилье. Все наши семьи в основном живут от зарплаты до зарплаты и особо каких-то сбережений не имеют. Чтобы получить социальную помощь от государства, им нужно собрать пакет документов, некие справки, на которые у семьи может не быть внутренних ресурсов и нет времени», — добавила руководитель фонда.





Добавим, за время работы Фонд Алены Петровой собрал около 186 млн рублей, которые пошли на лечение больных детей.