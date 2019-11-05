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05 ноября,
2019
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Флагшток, здание ТГУ и музей НКВД: что впечатлило англичанина в Томске

Валентина Анкудинова
Валентина Анкудинова
5 часов назад

Видеоблогер из Великобритании Джонни Тикл (Jonny Tickle) рассказал на своем канале YouTube про поездку в Томск.

Знакомство с Томском Джонни начал с площади Ленина. Он отметил, что в Томске, как и в других городах России, есть большой памятник Ленину. На самой площади его поразил памятник, установленный в честь 400-летия Томска, и флагшток. 


В своем видео Джонни рассказывает про деревянную архитектуру города. Но больше всего иностранному гостю понравилось здание ТГУ. 


«Из-за того, что в Томске очень много студентов, университеты действительно являются костяком этого города. По той же причине у нас есть такие масштабные и прекрасные здания. Позади меня Томский государственный университет, построенный в 1888 году, и это, пожалуй, мое любимое здание в этом городе», — отмечает Джонни. 


Также Джонни побывал на площади Ново-Соборной, в Лагерном саду, где его особенно впечатлил вид на реку. Еще он посетил Томский Богородице-Алексиевский мужской монастырь, музей НКВД.


«Маленький, но культурно-значимый музей, запечатлевающий  всю силу страданий людей при сталинском режиме в 30-е и 40-е годы. Музей расположен в подвале бывшего отдела НКВД, где, по имеющимся сведениям, держали политических заключенных. В этом музее вы найдете различные экспонаты и выставочные стенды, показывающие, каково было жить во времена репрессий. Это место стоит посетить», — говорит Джонни в своем видео. 

Джонни Тикл родом из английского Престона, он уже несколько лет живет и работает в Москве. В своих соцсетях парень написал, что собирается побывать во всех регионах России.Он уже побывал в 20 городах, среди которых Нижний Новгород, Суздаль, Новосибирск, Омск, Казань.

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