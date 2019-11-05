Флагшток, здание ТГУ и музей НКВД: что впечатлило англичанина в Томске

Знакомство с Томском Джонни начал с площади Ленина. Он отметил, что в Томске, как и в других городах России, есть большой памятник Ленину. На самой площади его поразил памятник, установленный в честь 400-летия Томска, и флагшток.





В своем видео Джонни рассказывает про деревянную архитектуру города. Но больше всего иностранному гостю понравилось здание ТГУ.





«Из-за того, что в Томске очень много студентов, университеты действительно являются костяком этого города. По той же причине у нас есть такие масштабные и прекрасные здания. Позади меня Томский государственный университет, построенный в 1888 году, и это, пожалуй, мое любимое здание в этом городе», — отмечает Джонни.





Также Джонни побывал на площади Ново-Соборной, в Лагерном саду, где его особенно впечатлил вид на реку. Еще он посетил Томский Богородице-Алексиевский мужской монастырь, музей НКВД.





«Маленький, но культурно-значимый музей, запечатлевающий всю силу страданий людей при сталинском режиме в 30-е и 40-е годы. Музей расположен в подвале бывшего отдела НКВД, где, по имеющимся сведениям, держали политических заключенных. В этом музее вы найдете различные экспонаты и выставочные стенды, показывающие, каково было жить во времена репрессий. Это место стоит посетить», — говорит Джонни в своем видео.