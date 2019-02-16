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16 февраля,
2019
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ФК «Томь» заключил контракт с игроком «Ротора» Романом Бугаевым

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Защитник волгоградского «Ротора» Роман Бугаев заключил соглашение с футбольным клубом «Томь», сообщается на сайте томского клуба. Контракт рассчитан до конца сезона 2018-2019. Футболист будет работать в статусе свободного агента.


Тридцатилетний Роман Бугаев провел 192 матча за ФК «Кубань», затем половину сезона 2018-2019 играл в ФК «Ротор», а также провел два матча за вторую сборную России.


Ранее сообщалось, что ФК «Томь» погасил более 186 миллионов рублей долга после возбуждения в отношении футбольного клуба  более 500 исполнительных производств. Долги «Томи» по зарплате футболистам составили 33 миллиона рублей. Почти весь сезон 2018-2019 игрокам задерживали зарплаты. Транш от ПАО «Газпром нефть» пришел только в конце января 2019-го. К этому моменту голкипер Александр Мелихов, защитники Дмитрий Тихий, Александр Клещенко, Алексей Шумских, Сергей Зуйков и полузащитники Семен Фомин и Ян Казаев в письменном виде уведомили руководство «Томи», что попросят Палату по разрешению споров РФС разорвать их контракты в одностороннем порядке, если клуб не выплатит задолженность по зарплате. В итоге 9 футболистов покинули команду. Несмотря на финансовые трудности, «Томь» в течение всего сезона сохраняла лидерские позиции в турнирной таблице и занимает второе место после ФК «Тамбов».

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Фото: rotor-vlg.com
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