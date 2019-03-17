ФК «Томь» проиграл «СКА Хабаровск»

Футбольный клуб «Томь» сегодня уступил соперникам из «СКА Хабаровск» на выездном матче. На третьей минуте игры хабаровская команда открыла счет ударом в ворота томичей. Гол забил нападающий Эдуард Булия. «Томь» отыграться не смогла, и второй выездной матч для нашей команды в 2019 году закончился поражением со счетом 1:0.



Ранее «Томь» сыграла вничью с «Краснодаром-2» на стадионе «Труд». Это был первый домашний матч для команды в 2019 году, и он завершился со счетом 0:0. Противостояние с «Армавиром» — в первом выездном матче «Томи» года — тоже завершилось вничью со счетом 0:0.





«Томь» остается на второй строчке турнирной таблицы ФНЛ с 48 очками. На первом месте «Тамбов» с 51 очком, на третьей строчке «Динамо Санкт-Петербург», у них 45. Следующий матч «Томь» будет играть 24 марта дома на стадионе «Труд» против «Мордовии» из Саранска.