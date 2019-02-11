ФК «Томь» полностью выплатил долги

ФК «Томь» погасил более 186 миллионов рублей долга, сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов. Ранее в отношении футбольного клуба возбудили более 500 исполнительных производств.

7 млн рублей ушло на задолженность по заработной плате, 135,5 млн рублей поступило в госбюджет, а еще 27 млн рублей получили различные юрлица. Также с клуба взыскали 16,5 млн рублей исполнительского сбора.





После оплаты долгов приставы сняли аресты с имущества «Томи» и ограничения по распоряжению этим имуществом.





Напомним, 13 октября на матче «Томи» с клубом из Сочи игроки томского клуба задержали начало игры. Они вышли в майках с надписью «Томь – результат за бесплатно». Капитан «Томи» Сергей Зуйков рассказал о том, что в клубе долги перед футболистами за 4 месяца по зарплате и по премиальным за весь прошлый сезон. По его словам, если денег не будет, то весь состав «Томи» прекратит тренировки. В свою очередь гендиректор клуба Татьяна Смирнова рассказала, что долг клуба перед футболистами составляет 15 млн рублей.





2 ноября игроки команды получили зарплату за один месяц. Замгубернатора Томской области Сергей Ильиных обещал, что долги команды будут погашены до отпуска. Однако этого так и не произошло. Болельщики, уставшие от неопределенности, написали открытое письмо Сергею Жвачкину, в котором попросили прояснить ситуацию с финансированием клуба. Позднее губернатор Томской области договорился с руководством ПАО «Газпром нефть» о продолжении финансирования ФК «Томь». Деньги, по словам губернатора, должны были поступить после новогодних праздников.





22 января 2019 года со слов замруководителя госинспекции труда в Томской области Рашада Мамедова стало известно, что оплата долгов по зарплате откладывается до поступления денег от спонсора.