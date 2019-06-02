ФК «Томь» не прошла в Премьер-лигу по результатам стыковых матчей. Фото с матча

«Томь» обыграла «Уфу» во втором стыковом матче, но не смогла пройти в Премьер-Лигу. Игра прошла 2 июня на стадионе «Труд».

Напомним, по итогам сезона 2018-2019 «Томь» заняла третье место в ФНЛ. Клубу предстояло побороться с «Уфой», которая заняла 14 место в высшем дивизионе, за выход в Премьер-лигу. В первом стыковом матче, который прошел 30 мая, сибирская команда проиграла со счетом 2:0.

Сегодня футболисты «Томи» с первых минут игры решили реабилитироваться за прошлый матч с «Уфой». Сибиряки активно начали встречу, и на уже 11-ой минуте матча Алексей Гасилин открыл в матче счет. В первом тайме игроки «Томи» еще несколько раз пытались поразить ворота противника, но неудачно. Во втором матче активная борьба разгорелась на последних минутах матча. Так в дополнительное время игроки «Уфы» Вячеслав Кротов и Александр Беленов получили по желтой карточке за затяжку времени, а позднее Александра Беленова и вовсе удалили с поля за разговоры с арбитром.





Однако несмотря на семь добавленного времени счет в игре не изменился. Матч закончился с результатом 1:0. Однако «Томь» несмотря на победу не проходит в Премьер-Лигу и остается играть во втором дивизионе.





По словам корреспондента ТВ2, когда закончился матч, один из болельщиков попытался выбежать на поле, но охранник скрутил его, не дав это сделать.