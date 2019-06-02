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02 июня,
2019
30
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ФК «Томь» не прошла в Премьер-лигу по результатам стыковых матчей. Фото с матча

ТВ2
ТВ2
1 час назад

«Томь» обыграла «Уфу» во втором стыковом матче, но не смогла пройти в Премьер-Лигу. Игра прошла 2 июня на стадионе «Труд».

Напомним, по итогам сезона 2018-2019 «Томь» заняла третье место в ФНЛ. Клубу предстояло побороться с «Уфой», которая заняла 14 место в высшем дивизионе, за выход в Премьер-лигу. В первом стыковом матче, который прошел 30 мая, сибирская команда проиграла со счетом 2:0. 

Сегодня футболисты «Томи» с первых минут игры решили реабилитироваться за прошлый матч с «Уфой». Сибиряки активно начали встречу, и на уже 11-ой минуте матча Алексей Гасилин открыл в матче счет. В первом тайме игроки «Томи» еще несколько раз пытались поразить ворота противника, но неудачно. Во втором матче активная борьба разгорелась на последних минутах матча. Так в дополнительное время игроки «Уфы» Вячеслав Кротов и Александр Беленов получили по желтой карточке за затяжку времени, а позднее Александра Беленова и вовсе удалили с поля за разговоры с арбитром. 


Однако несмотря на семь добавленного времени счет в игре не изменился. Матч закончился с результатом 1:0. Однако «Томь» несмотря на победу не проходит в Премьер-Лигу и остается играть во втором дивизионе.


По словам корреспондента ТВ2, когда закончился матч, один из болельщиков попытался выбежать на поле, но охранник скрутил его, не дав это сделать.

ФК «Томь» не прошла в Премьер-лигу по результатам стыковых матчей. Фото с матча
ФК «Томь» не прошла в Премьер-лигу по результатам стыковых матчей. Фото с матча
ФК «Томь» не прошла в Премьер-лигу по результатам стыковых матчей. Фото с матча
ФК «Томь» не прошла в Премьер-лигу по результатам стыковых матчей. Фото с матча
ФК «Томь» не прошла в Премьер-лигу по результатам стыковых матчей. Фото с матча

Фоторепортаж с матча можно посмотреть ниже.

ФК «Томь» не прошла в Премьер-лигу по результатам стыковых матчей. Фото с матча
ФК «Томь» не прошла в Премьер-лигу по результатам стыковых матчей. Фото с матча
ФК «Томь» не прошла в Премьер-лигу по результатам стыковых матчей. Фото с матча
ФК «Томь» не прошла в Премьер-лигу по результатам стыковых матчей. Фото с матча
ФК «Томь» не прошла в Премьер-лигу по результатам стыковых матчей. Фото с матча
ФК «Томь» не прошла в Премьер-лигу по результатам стыковых матчей. Фото с матча
ФК «Томь» не прошла в Премьер-лигу по результатам стыковых матчей. Фото с матча
ФК «Томь» не прошла в Премьер-лигу по результатам стыковых матчей. Фото с матча
ФК «Томь» не прошла в Премьер-лигу по результатам стыковых матчей. Фото с матча
ФК «Томь» не прошла в Премьер-лигу по результатам стыковых матчей. Фото с матча
ФК «Томь» не прошла в Премьер-лигу по результатам стыковых матчей. Фото с матча
ФК «Томь» не прошла в Премьер-лигу по результатам стыковых матчей. Фото с матча
ФК «Томь» не прошла в Премьер-лигу по результатам стыковых матчей. Фото с матча
ФК «Томь» не прошла в Премьер-лигу по результатам стыковых матчей. Фото с матча
ФК «Томь» не прошла в Премьер-лигу по результатам стыковых матчей. Фото с матча
ФК «Томь» не прошла в Премьер-лигу по результатам стыковых матчей. Фото с матча
ФК «Томь» не прошла в Премьер-лигу по результатам стыковых матчей. Фото с матча
ФК «Томь» не прошла в Премьер-лигу по результатам стыковых матчей. Фото с матча
ФК «Томь» не прошла в Премьер-лигу по результатам стыковых матчей. Фото с матча
ФК «Томь» не прошла в Премьер-лигу по результатам стыковых матчей. Фото с матча
ФК «Томь» не прошла в Премьер-лигу по результатам стыковых матчей. Фото с матча
ФК «Томь» не прошла в Премьер-лигу по результатам стыковых матчей. Фото с матча
ФК «Томь» не прошла в Премьер-лигу по результатам стыковых матчей. Фото с матча
ФК «Томь» не прошла в Премьер-лигу по результатам стыковых матчей. Фото с матча
ФК «Томь» не прошла в Премьер-лигу по результатам стыковых матчей. Фото с матча

Напомним, первоначально президент клуба Сергей Жвачкин был против выхода в Премьер-Лигу. Однако позднее изменил мнение. Выступая с ежегодным отчетом, губернатор отметил, что поддержит команду, и призвал томичей «держать за них кулачки». В последний раз «Томь» выступала в премьер-лиге в сезоне-2016/17 после победы в стыковых матчах. По итогам сезона томичи заняли последнее, 16 место, набрав лишь 14 очков. 


Тогда же у клуба начались финансовые проблемы. Компания «Роснефть» отказалась быть постоянным спонсором клуба, игроки и сотрудники клуба не получали зарплату в течение нескольких месяцев. Позднее ситуация несколько раз повторялась.


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