ФК «Томь» не прошла в Премьер-лигу по результатам стыковых матчей. Фото с матча
«Томь» обыграла «Уфу» во втором стыковом матче, но не смогла пройти в Премьер-Лигу. Игра прошла 2 июня на стадионе «Труд».
Напомним, по итогам сезона 2018-2019 «Томь» заняла третье место в ФНЛ. Клубу предстояло побороться с «Уфой», которая заняла 14 место в высшем дивизионе, за выход в Премьер-лигу. В первом стыковом матче, который прошел 30 мая, сибирская команда проиграла со счетом 2:0.
Сегодня футболисты «Томи» с первых минут игры решили реабилитироваться за прошлый матч с «Уфой». Сибиряки активно начали встречу, и на уже 11-ой минуте матча Алексей Гасилин открыл в матче счет. В первом тайме игроки «Томи» еще несколько раз пытались поразить ворота противника, но неудачно. Во втором матче активная борьба разгорелась на последних минутах матча. Так в дополнительное время игроки «Уфы» Вячеслав Кротов и Александр Беленов получили по желтой карточке за затяжку времени, а позднее Александра Беленова и вовсе удалили с поля за разговоры с арбитром.
Однако несмотря на семь добавленного времени счет в игре не изменился. Матч закончился с результатом 1:0. Однако «Томь» несмотря на победу не проходит в Премьер-Лигу и остается играть во втором дивизионе.
По словам корреспондента ТВ2, когда закончился матч, один из болельщиков попытался выбежать на поле, но охранник скрутил его, не дав это сделать.
Фоторепортаж с матча можно посмотреть ниже.
Напомним, первоначально президент клуба Сергей Жвачкин был против выхода в Премьер-Лигу. Однако позднее изменил мнение. Выступая с ежегодным отчетом, губернатор отметил, что поддержит команду, и призвал томичей «держать за них кулачки». В последний раз «Томь» выступала в премьер-лиге в сезоне-2016/17 после победы в стыковых матчах. По итогам сезона томичи заняли последнее, 16 место, набрав лишь 14 очков.
Тогда же у клуба начались финансовые проблемы. Компания «Роснефть» отказалась быть постоянным спонсором клуба, игроки и сотрудники клуба не получали зарплату в течение нескольких месяцев. Позднее ситуация несколько раз повторялась.
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