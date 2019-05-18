Фирма «Мелодия» выпустила запись первого в СССР концерта композитора Эдисона Денисова

Трансляционная запись первого в СССР концерта произведений композитора Эдисона Денисова в исполнении симфонического оркестра под управлением Геннадия Рождественского издана на компакт-дисках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фирмы «Мелодия», которая выпустила архивную запись.

«К 90-летию со дня рождения композитора выпущен уникальный фонографический документ: трансляционная запись первого в СССР авторского концерта Эдисона Денисова, который состоялся в Большом зале Московской консерватории 6 февраля 1990 года», — сказал собеседник агентства.



В альбом вошли наиболее значимые сочинения композитора 1970-1980-х годов: «Живопись», трагический концерт для флейты с оркестром и симфония № 1. Кроме того, сюда же включены вступительные пояснения композитора, его беседы с Геннадием Рождественским и даже фрагмент репетиции концерта.





Сам композитор неоднократно вспоминал день 6 февраля 1990 года, называя его одним из самых больших и радостных для себя, а исполнение его музыки безупречным и вдохновенным.





«Концерт автора, на музыку которого был наложен негласный запрет как на чуждую советской идеологии, стал знаковым для всей музыкальной истории страны, новая страница которой открывалась в тот год», — отмечает ТАСС. Тогда за дирижерским пультом симфонического оркестра Министерства культуры СССР стоял Геннадий Рождественский.

Как ожидается, помимо компакт-дисков, запись концерта также будет доступна в цифровых приложениях iTunes, Apple Music и на других площадках.



Добавим, что имя Эдисона Денисова уже давно стало брендом Томска. О том, насколько был гениальным Эдисон Денисов, было сказано во французской прессе после его смерти в 1996 году: «Умер Моцарт ХХ века»! Впервые «великим» стали называть Денисова на Западе. Его произведения исполняли в Голландии, Франции, Швейцарии, Германии, на самых престижных музыкальных фестивалях и праздниках. В родной стране он долгие годы был под запретом. В отечественной прессе выходили преимущественно статьи, критикующие его новаторскую музыку, его произведения не публиковали и не исполняли в концертных залах. Имя Денисова широкая публика могла знать только благодаря музыке к фильмам и спектаклям театра на Таганке.