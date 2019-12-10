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10 декабря,
2019
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Филологи ТГУ нашли 200 новых диалектных слов

ТВ2
ТВ2
30 минут назад

Томские филологи обработали экспедиционные материалы, собранные в 2008-2018 годах, и нашли новые диалектные слова, сообщает пресс-служба ТГУ. Еще несколько открытий ученые сделали при работе с Томским диалектным корпусом. 


В 2018 году с использованием Томского диалектного корпуса филологи составили «Словарь детства: говоры Среднего Приобья» и «Словарь сибирского свадебного обряда. Часть 1». При работе над ними ученые и нашли «новые», не вписанные в словари слова.

Филолог Светлана Земичева
Филолог Светлана Земичева
Фото: пресс-служба ТГУ

Томские говоры фиксировались и изучались более 70 лет, на основе этой работы издан ряд научных трудов, составлены новые типы аспектных словарей, – рассказала старший научный сотрудник лаборатории общей и сибирской лексикографии ТГУ Светлана Земичева. – Однако при работе с Томским диалектным корпусом обнаружилось, что некоторые областные слова, представленные в корпусе, по разным причинам не попали в составленные словари. Полнота любого словаря относительна, а богатство народных говоров неисчерпаемо. Так, глагол скондаши'ть – «сделать быстро, наспех» – есть в корпусе, но его не удалось обнаружить ни в одном из опубликованных словарей.

В этом году филологи пополнили Томский диалектный корпус экспедиционными материалами, записанными в 2008-2018 годах. Анализируя беседы о деревенском быте, детстве, работе в поле и промыслах, ученые также выявили «новые» диалектные слова. Светлана Земичева утверждает, что эти слова помогают понять значение записанных ранее слов и проследить трансформацию народной культуры. 

Филологи ТГУ нашли 200 новых диалектных слов
Фото: пресс-служба ТГУ

Томский диалектный корпус – проект лаборатории общей и сибирской лексикографии ТГУ. Это самый большой в России цифровой архив диалектной речи. Корпус показывает, как видит мир житель села, помогает выявить этические нормы и ценности крестьянской общины, восстановить традиционный уклад.  Сейчас база данных корпуса насчитывает более 1,5 миллиона словоупотреблений.
 

Примеры «новых» слов для томских словарей: би'ть-бежа'ть – детская подвижная игра, трёхстенник – дом на два хозяина, с общей стеной посередине, кри'кса – детская болезнь, сопровождающаяся раздражительностью и плаксивостью, горо'х – перен. о множестве маленьких детей. 

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