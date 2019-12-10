Филологи ТГУ нашли 200 новых диалектных слов

Томские филологи обработали экспедиционные материалы, собранные в 2008-2018 годах, и нашли новые диалектные слова, сообщает пресс-служба ТГУ. Еще несколько открытий ученые сделали при работе с Томским диалектным корпусом.





В 2018 году с использованием Томского диалектного корпуса филологи составили «Словарь детства: говоры Среднего Приобья» и «Словарь сибирского свадебного обряда. Часть 1». При работе над ними ученые и нашли «новые», не вписанные в словари слова.