Фильм «Затерянные в Парабели. Год 7528»: неожиданное продолжение

И начнем с сообщения Галины Каленовой (Мануйловой), которая в этом фильме рассказала об истории своей семьи. Мама у Галины — из староверческой семьи, репрессированной в начале войны. Жили они в Старице Парабельского района.

Фильм Экспедиции ТВ2 «Затерянные в Парабели. Год 7528» за две недели посмотрело больше 200 тысяч человек. Больше 700 комментариев. Мы решили рассказать вам о реакции на этот фильм и неожиданных последствиях.

Благодаря фильму я нашла родственников в Краснодарском крае, целую станицу Ленинградскую. Пять двоюродных сестер и двух братьев, это мамина сестра с мужем в 1962 году уехали жить на Кубань. Там все родственники и живут. Еще посмотрела фильм знакомая из Германии, она из Старицы, а старицинцы до сих пор фильм не видели, у них слабый интернет. В Одноклассниках одна женщина написала, что ездила каждое лето к бабушке в Старицу, пишет, что часто снится деревня. Написала подруга детства, пишет, что грустно, что деревни умирают, но фильм будит детские воспоминания. Решили летом встретиться в Старице. Я удивлена, как много разных людей увидели фильм, и все благодаря вам.

Этот фильм – событие для деревень со столетней историей, про них впервые сняли фильм не парадный, а настоящий, про то, какие они на самом деле сейчас».

Позвонил родной брат, живет на Алтае, он не был в курсе вашей экспедиции, увидел ссылку в Одноклассниках, посмотрел, очень впечатлен, передает большое спасибо. У каждого свои воспоминания, оказывается, он учился в интернате с братом одного из чановских жителей.

«Звонил племянник из Парабели, — пишет дальше Галина Каленова. — Говорит, пришел на работу, мужики обсуждают фильм, он не знал, что у меня была видеозапись мамы, увидел бабушку, чуть не остолбенел. Фильм ему очень понравился. Долго обсуждали.

Также несколько сообщений и звонков было в Чановку от тех, кто посмотрел фильм. В том числе от староверов из других регионов России.





И более 700 комментариев было под фильмом «Затерянные в Парабели. Год 7528» на страничке ТВ2 в YouTube.





— Посмотрела фильм по ТВ2, очень растрогана, урыдалась на кадрах с тетей Дорой! Какая баня для души этот фильм. Спасибо огромное создателям, что показали людей этих поселков таких открытых, бесхитростных. Тетя Дуся тоже растрогала рассказами своими. И Гликерию Соломенникову я знаю, высылала раньше гостинцы мне — орешки, когда-то я была у них на вызове, очень давно.





— Спасибо вам, осталась добрая грусть после фильма. У меня бабушка в Сенькино всю жизнь прожила, и родственники многих узнали из фильма. И сейчас туда возвращаются в сезоны за ягодой и грибами.





— А я всегда думал, что только у нас в Коми дорога с одной стороны реки, а все населенные пункты с другой. В этом, наверное, есть какой-то потаенный, непостижимый смысл, понять и объяснить который можно только прожив 1000 лет. Государство оптимизирует (уничтожает) мелкие деревни цинично, измором. Но попробуй у нас Кунашир отнять или Донбасс, допустим.





— Хорошее кино. Все меняется, и староверы уже не те. Раньше в глушь стремились, подальше от цивилизации, а теперь стремятся в американские хиппи.





— Студенческие места. Старица — первое сибирское место дальневосточника с Амура. Сразу после абитуры сентябрь, октябрь 1969 — когда еще не было нефтяников и дорог и края были еще не порченные. И промелькнул трактор, наверняка которым топтали силос. Завозили на самолете, а вывозили уже по шуге по Парабели в саму Парабель, а далее еще пароход ходил до Томска. Потом уже ученые (как и ссыльные, бесплатно) — по месяцу летом выполняли задание партии Лигачева по подъему Нарымского края. Места знакомые.





— Хороший фильм, только я таких брошенных деревень с людьми в 95-м уже насмотрелся, вся Сибирь ими утыкана, а кому до этого дело? Не жалко даже своих родителей-пенсионеров, о чем можно еще говорить? Молодежь вся в силовики подалась, дубинками несогласных бить. Хороший народ у нас получился, сам себя уничтожает, не поверил бы, если б сам это не видел.





— Не знаю, что там за Лёва с Украины в Чановке иконы украл, но я с Украины, потомок староверов, с уважением слежу за жизнью староверов!





— Этот фильм нужно показать правительству во главе с Медведевым. Хотя я даже знаю, что он скажет: «Денег нет, но вы тут держитесь...».





— Жаль этих людей. Мой прадед тоже был раскулачен и выслан куда-то в Сибирь с женой. В самый последний момент они отдали девочку-младенца соседям. Этот ребенок и есть моя бабушка. А родители ее так и сгинули.





— Да, репрессивная машина молотила простой рабочий люд. Корова и лошадь есть — кулак. Если заступился за такого человека — подкулачник.





— Семью моей прабабки сослали в район Ханты-Мансийска на голое место, все отобрали, малые дети померли от холода, голода. За то, что ее отец имел две лошади и железную сеялку — кулак, враг народа. Во имя чего?





— Нифига бабуся 94 года. Бегает как здрасьте. Дядька на кладбище с граблями молоток. Тыкни пальцем в каждого первого – потомки безвинно сосланных в комендатуры и убитых сталинской гэбней. За что нашим людям этот ад?





— О, обласок увидел. Бывал я в этих местах в юности в 1986 году. Помнится, возили на ГТМ — это пароход такой с краном, грузы на комсомольско-молодежную стройку в город Кедровый. 36 лет пролетели как один миг. Помню, заходили с Оби, проходили всю Парабель, заколачивали окна в каюты досками, чтобы стекла деревьями не повыбивало, и заходили в Чузик по большой воде. Вот там-то пришлось штурвал покрутить.





— Путин Африке 20 млрд долларов зато простил, ну а вы держитесь как-нибудь.





— Спасибо, добрые люди, за очень интересный сюжет. Велика Русь-матушка. Сколько судеб, сколько горя, а глаза и речь местных жителей чистые, как воздух в тех местах.





— Вы реально показали жизнь в Парабельском районе! Если сама Парабель еще живет, то буквально в 10 км от нее начинается такое! Нет ни работы, ничего... Народ выживает просто.





— Мы должны знать настоящую нашу историю, не выдуманную, из первых уст. Спасибо, ребята, правильное дело делаете.





Съемочная группа ТВ2 за работой.