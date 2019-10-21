Фильм томских кинематографистов «Вера» покажут на большом экране

«Вера» — первый художественный фильм, снятый в Томске и получивший прокатное удостоверение государственного образца.





Главные роли в фильме сыграли артисты томских театров, режиссер — Александр Нерадовский.





«Вера» — любительский долгострой, — говорил ранее Александр Нерадовский. — Его снимали три года и в трех деревнях: Варюхино, Козюлино, Нагорный Иштан. Фильм некоммерческий: актеры работали на энтузиазме, а технику помогли найти друзья».





Идея фильма возникла около десяти лет назад. События фильма относятся к 20-м годам XX века, сюжет строится на нравственном выборе, который необходимо сделать нескольким жителям сибирской глубинки.





Летом этого года картина была показана на ряде фестивалей. По итогу фильм «Вера» отметили на фестивале «Киношок», который проходил в Анапе. Режиссер ленты Александр Нерадовский получил специальный диплом «За искренность и отвагу». Эксперты высоко оценили актерскую и операторскую работу, а также то, что картина снята «без использования сорного киноязыка».





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