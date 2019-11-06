Фигурант «московского дела» провел пикет в поддержку томского свидетеля Иеговы

Бывший подозреваемый по «московскому делу» Алексей Миняйло провел одиночный пикет в поддержку свидетелей Иеговы. Он написал пост на своей странице в Фейсбуке в поддержку верующего Сергея Климова, которого накануне осудили на шесть лет колонии.

«Сегодня свидетель Иеговы Сергей Климов получил шесть лет за свои религиозные убеждения. Настоящие православные против религиозных гонений. Каждый человек имеет право сам решать, во что ему верить. Гонения за веру недопустимы», — написал Алексей Миняйло.





Свой пикет Алексей Миняйло провел в Москве, у храма Христа Спасителя. Он призвал православных защитить свидетелей Иеговы.





Ранее мы сообщали, что томича Сергея Климова обвиняли в том, что он руководил деятельностью экстремистской организации «Свидетели Иеговы». Суд приговорил его к шести годам лишения свободы. Сергей Климов не признал свою вину. Он подчеркнул, что веру никто не запрещал, а руководителем организации он не являлся. Сторона защиты намерена обжаловать приговор.





Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков так прокомментировал приговор: «Пока это соответствует действующему законодательству. Каких-либо корректировок в законодательство на этот счет не вносилось. На основании действующего закона было принято такое судебное решение. Комментировать его мы не можем и не будем. Каких-то новых элементов в подходе к действующему законодательству в настоящий момент нет».