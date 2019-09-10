Фестиваль кукол на запястье в память о Владимире Захарове пройдет в Томске

Ⅰ Международный фестиваль кукол на запястье памяти Владимира Захарова пройдет в Томске с 20 по 29 сентября.
«В этом году, 30 сентября, Владимиру исполнилось бы 65 лет. Мы решили исполнить его давнюю мечту — организовать фестиваль кукол на запястье, и пригласили друзей, коллег, учеников Владимира Захарова, которые работают с куклой на запястье, к нам в Томск, в театр «2+Ку», — сообщается в официальной группе театра ВКонтакте.
В фестивале будут участвовать коллективы из разных городов России, а также из Украины, Литвы, Польши, Португалии, Германии и Новой Зеландии.
Все спектакли будут проходить в Театре живых кукол «2+Ку» по адресу пер. Южный, 29. Подробная афиша здесь.
Напомним, Владимир Захаров погиб 1 февраля при попытке потушить пожар в здании театра. Пламя вспыхнуло в «кадочке» — строении в виде бочки рядом с основным зданием. Основная версия пожара — замыкание электропроводки.
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