Фестиваль кукол на запястье в память о Владимире Захарове пройдет в Томске

«В этом году, 30 сентября, Владимиру исполнилось бы 65 лет. Мы решили исполнить его давнюю мечту — организовать фестиваль кукол на запястье, и пригласили друзей, коллег, учеников Владимира Захарова, которые работают с куклой на запястье, к нам в Томск, в театр «2+Ку», — сообщается в официальной группе театра ВКонтакте.



В фестивале будут участвовать коллективы из разных городов России, а также из Украины, Литвы, Польши, Португалии, Германии и Новой Зеландии.



Все спектакли будут проходить в Театре живых кукол «2+Ку» по адресу пер. Южный, 29. Подробная афиша здесь.