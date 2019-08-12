Фестиваль детских спортивных секций пройдет в Томске

Ваш ребенок хочет заниматься спортом? Вы до сих пор не можете выбрать между карате, плаваньем или боксом? Тогда вам — на фестиваль «Вокруг спорта» . Он пройдет 17 августа во Дворце зрелищ и спорта . У мальчишек и девчонок, их мам и пап будет полдня, чтобы посмотреть и попробовать — каким видом спорта можно заниматься в Томске. Свои достижения будут демонстрировать больше трех десятков спортивных клубов нашего города.

У нас на ярмарке будут представлены все виды спорта: борьба, гимнастика, плаванье, стрельба, городошный спорт, фехтование, батутный спорт, — рассказала ТВ2 организатор фестиваля Наталья Дзюра. — До полного набора остались только шахматы. Ведем с ними переговоры. Каждая школа будет давать небольшие мастер-классы. Даже пловцы. Тренеры по плаванию проведут для всех желающих разминку, которую дети каждый раз делают перед погружением в бассейн.

Во время фестиваля можно будет не только посмотреть, что из себя представляет вид спорта, но и познакомиться с тренером, который начнет заниматься с новичками осенью. Тренеры клуба настольного тенниса «TТ Мaster Нall» , например, будут присутствовать на празднике почти полным составом. Дворец спорта стал площадкой, на которой клуб откроется первого сентября.

«TТ Мaster Нall»— это на сегодняшний день единственный в Томске профессиональный клуб настольного тенниса, — говорит Наталья Дзюра. — Они будут базироваться во Дворце зрелищ и спорта. В большом зале установят 14 профессиональных столов. Заниматься на них смогут и любители, и профессионалы.

В день ярмарки спорта зал в 2.300 квадратных метров будет поделен на 35 локаций. Каждая спортивная школа или секция оформит ее под себя. Также будет еще сцена, где можно посмотреть показательные выступления и видеоролики о клубах и секциях. А на площадке перед Дворцом спорта презентацию своих возможностей устроит конный клуб и тир.





Фестиваль спорта пройдет 17 августа с 12:00 до 19:00 во Дворце зрелищ и спорта.





Вход для всех свободный.