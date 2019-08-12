Фестиваль детских спортивных секций пройдет в Томске
Ваш ребенок хочет заниматься спортом? Вы до сих пор не можете выбрать между карате, плаваньем или боксом? Тогда вам — на фестиваль «Вокруг спорта». Он пройдет 17 августа во Дворце зрелищ и спорта. У мальчишек и девчонок, их мам и пап будет полдня, чтобы посмотреть и попробовать — каким видом спорта можно заниматься в Томске. Свои достижения будут демонстрировать больше трех десятков спортивных клубов нашего города.
У нас на ярмарке будут представлены все виды спорта: борьба, гимнастика, плаванье, стрельба, городошный спорт, фехтование, батутный спорт, — рассказала ТВ2 организатор фестиваля Наталья Дзюра. — До полного набора остались только шахматы. Ведем с ними переговоры. Каждая школа будет давать небольшие мастер-классы. Даже пловцы. Тренеры по плаванию проведут для всех желающих разминку, которую дети каждый раз делают перед погружением в бассейн.
Во время фестиваля можно будет не только посмотреть, что из себя представляет вид спорта, но и познакомиться с тренером, который начнет заниматься с новичками осенью. Тренеры клуба настольного тенниса «TТ Мaster Нall», например, будут присутствовать на празднике почти полным составом. Дворец спорта стал площадкой, на которой клуб откроется первого сентября.
«TТ Мaster Нall»— это на сегодняшний день единственный в Томске профессиональный клуб настольного тенниса, — говорит Наталья Дзюра. — Они будут базироваться во Дворце зрелищ и спорта. В большом зале установят 14 профессиональных столов. Заниматься на них смогут и любители, и профессионалы.
В день ярмарки спорта зал в 2.300 квадратных метров будет поделен на 35 локаций. Каждая спортивная школа или секция оформит ее под себя. Также будет еще сцена, где можно посмотреть показательные выступления и видеоролики о клубах и секциях. А на площадке перед Дворцом спорта презентацию своих возможностей устроит конный клуб и тир.
Фестиваль спорта пройдет 17 августа с 12:00 до 19:00 во Дворце зрелищ и спорта.
Вход для всех свободный.
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