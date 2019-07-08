Федор Конюхов прилетит в Новосибирск на самолете с солнечными батареями

Известный путешественник Федор Конюхов планирует пролететь от Москвы до Камчатки на самолете с солнечными батареями. По пути он остановится в Новосибирске и Иркутске, сообщает ТАСС.





«Летающая лаборатория» — так называется экспериментальный самолет, оснащенный солнечными батареями. На нем путешественник уже долетел от Москвы до Евпатории.





«Это будет первый перелет на самолете на солнечной энергии через всю Россию по маршруту Москва — Челябинск — Новосибирск — Иркутск — Якутия — Камчатка. Будет в первую половину сентября, не позже, потому что на Камчатке снег может выпасть», — приводит ТАСС слова сына путешественника Оскара Конюхова.