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08 июля,
2019
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Новости

Федор Конюхов прилетит в Новосибирск на самолете с солнечными батареями

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Известный путешественник Федор Конюхов планирует пролететь от Москвы до Камчатки на самолете с солнечными батареями. По пути он остановится в Новосибирске и Иркутске, сообщает ТАСС.


«Летающая лаборатория» — так называется экспериментальный самолет, оснащенный солнечными батареями. На нем путешественник уже долетел от Москвы до Евпатории.


«Это будет первый перелет на самолете на солнечной энергии через всю Россию по маршруту Москва — Челябинск — Новосибирск — Иркутск — Якутия — Камчатка. Будет в первую половину сентября, не позже, потому что на Камчатке снег может выпасть», —  приводит ТАСС слова сына путешественника Оскара Конюхова. 

Федор Конюхов прилетит в Новосибирск на самолете с солнечными батареями
Фото: личный сайт путешественника
Федор Конюхов прилетит в Новосибирск на самолете с солнечными батареями
Фото: личный сайт путешественника

По задумке, пролететь расстояние Федору Конюхову удастся за семь дней, но организаторы предусмотрели три запасных дня на случай ухудшения погоды.


Для справки: Федор Конюхов — путешественник, писатель и священник Украинской православной церкви (Московского патриархата). Конюхов пять раз совершал одиночные кругосветные плавания, 17 раз пересекал Атлантику, в том числе на весельной лодке, впервые среди россиян побывал на Семи вершинах, в одиночных путешествиях на Южном и Северном полюсах.


Недавно, с декабря 2019 по май 2019 года, совершил первый в мире гребной переход через Южный океан от Новой Зеландии до Чили. Сейчас Федору Конюхову 68 лет.


Также путешественник написал несколько книг по мотивам своих путешествий: «На грани возможностей», «Мой путь к истине», «Сила веры», «Одиночное повествование», «Быть отцом» и другие.

Федор Конюхов прилетит в Новосибирск на самолете с солнечными батареями
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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