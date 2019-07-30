Федеральная трасса «Сибирь» снова перекрыта из-за второй волны паводка

Движение любых видов транспорта через Тулун по трассе Р-255 «Сибирь» из Иркутска в Братск и из Красноярска в Иркутск закрыто (на участке от 1491+200 км до 1494+300 км).



Ограничение введено сегодня утром, 30 июля, и будет действовать до особого распоряжения из-за повышения уровня воды в реке Ия в городе Тулуне Иркутской области, сообщают в прибайкальском управлении Росавтонадзора. С кольцевой развязки в Тулуне на 1490-м км автомобили могут ехать по трассе А-331 «Вилюй» до Братска. Альтернативный вариант следования: по региональной дороге 25Н-124 «Тайшет – Чуна – Братск».





«Сейчас в Тулуне в готовности находится группировка сил и средств в составе 62 единиц техники. Это самосвалы, бульдозеры, фронтальные погрузчики, трал и экскаваторы подрядных организаций, работающих на федеральных трассах Иркутской области, Красноярского края и Республики Бурятии. Эта техника прибыла в Тулун в июле для помощи в ликвидации последствий ЧС. Сейчас она готова, если это потребуется, к проведению восстановительных работ после прекращения подъема уровня воды», — сообщается на сайте Упрдора «Прибайкалье».





Уровень подъема воды в Тулуне достиг 990 см при критической отметке 700 см.