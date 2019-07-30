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30 июля,
2019
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Новости

Федеральная трасса «Сибирь» снова перекрыта из-за второй волны паводка

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Движение любых видов транспорта через Тулун по трассе Р-255 «Сибирь» из Иркутска в Братск и из Красноярска в Иркутск закрыто (на участке от 1491+200 км до 1494+300 км).


Ограничение введено сегодня утром, 30 июля, и будет действовать до особого распоряжения из-за повышения уровня воды в реке Ия в городе Тулуне Иркутской области, сообщают в прибайкальском управлении Росавтонадзора. С кольцевой развязки в Тулуне на 1490-м км автомобили могут ехать по трассе А-331 «Вилюй» до Братска. Альтернативный вариант следования: по региональной дороге 25Н-124 «Тайшет – Чуна – Братск».


«Сейчас в Тулуне в готовности находится группировка сил и средств в составе 62 единиц техники. Это самосвалы, бульдозеры, фронтальные погрузчики, трал и экскаваторы подрядных организаций, работающих на федеральных трассах Иркутской области, Красноярского края и Республики Бурятии. Эта техника прибыла в Тулун в июле для помощи в ликвидации последствий ЧС. Сейчас она готова, если это потребуется, к проведению восстановительных работ после прекращения подъема уровня воды», — сообщается на сайте Упрдора «Прибайкалье».


Уровень подъема воды в Тулуне достиг 990 см при критической отметке 700 см.

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

Напомним, что в Иркутской области после подъема воды в реках было затоплено более 2,5 тысяч домов, населенные пункты обесточены, из-за подтопления перекрыта федеральная трасса. С конца июня введен режим ЧС.


Наводнение произошло в Нижнеудинском, Тайшетском и Тулунском районах. К этому моменту подтоплены 2393 дома, в них живут около 6 тысяч людей, 1,5 тысячи из которых дети. При этом число подтопленных домов за сутки выросло в несколько раз: 27 июня сообщалось о 500 пострадавших объектах.


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