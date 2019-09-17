Фасад Дома офицеров должны отремонтировать к началу ноября. Фото
Ремонт фасада Дома офицеров начался в Томске. Ранее губернатор области Сергей Жвачкин рассказывал, что власти не могут начать ремонтные работы потому, что земля, которая прилегает к зданию, находится в частной собственности.
Работы выполняет подрядчик — компания «СКИТ-93». Их стоимость — 752 тыс. рублей, деньги выделены из областного бюджета. По условиям контракта, до 25 октября подрядчик должен отремонтировать двери, выполнить штукатурные и малярные работы. Также нужно заменить кровлю и водосточные трубы, отремонтировать стропила.
«Помимо этого, подрядчик выполнит реставрационные работы: очистит архитектурные детали Дома офицеров от загрязнений и отреставрирует кирпичную кладку», — пояснил директор Центра по охране и использованию памятников истории и культуры Евгений Корниенко.
На время ремонта фасада здание будет функционировать в обычном режиме.
Первый этап реконструкции здания завершился в 2016 году. Тогда на эти цели из регионального бюджета выделялось 18 млн рублей. Тогда же в здании появился первый резидент — комитет по охране объектов культурного наследия. В 2017 году планировался второй этап реконструкции — ремонт кровли, но работы перенесли, предполагалось, что они начнутся в 2018 году, но этого так и не произошло.
Для справки:
Дом офицеров построен в 1898-1900 годах на месте сгоревшего гороховского особняка. На первом этаже располагались читальня, бильярдная, столовая, малая карточная зона, гардероб и дамская уборная. Здесь проводились спектакли, маскарады, концерты, балы и благотворительные вечера. После того как в 1905 году черносотенцы сожгли театр Королева, в здании Дома офицеров выступали местные и приезжие театральные группы. Здесь выступала русская актриса Вера Комиссаржевская, читал свои лекции известный русский ученый, писатель и общественный деятель Николай Александрович Морозов.
После Октябрьской революции в здании бывшего Общественного собрания размещались: военный госпиталь, театр, кинотеатр, столовая, вечерний ресторан. С 1 сентября 1945 года здание официально стало называться гарнизонным Домом офицеров. В нем работали вечерний университет, Школа жен офицеров, драматический кружок, кружок баянистов, стрелковая женская команда.
Позднее в здании размещались Центр научно-технической информации по вопросам использования атомной энергии СХК, Военно-страховая и Военно-мемориальная компании и шахматный клуб. В 1978 году здание было признано памятником местного значения, а в 1995 году вошло в список памятников федерального значения.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?