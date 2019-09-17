Фасад Дома офицеров должны отремонтировать к началу ноября. Фото

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Ремонт фасада Дома офицеров начался в Томске. Ранее губернатор области Сергей Жвачкин рассказывал, что власти не могут начать ремонтные работы потому, что земля, которая прилегает к зданию, находится в частной собственности.

Работы выполняет подрядчик — компания «СКИТ-93». Их стоимость — 752 тыс. рублей, деньги выделены из областного бюджета. По условиям контракта, до 25 октября подрядчик должен отремонтировать двери, выполнить штукатурные и малярные работы. Также нужно заменить кровлю и водосточные трубы, отремонтировать стропила.

«Помимо этого, подрядчик выполнит реставрационные работы: очистит архитектурные детали Дома офицеров от загрязнений и отреставрирует кирпичную кладку», — пояснил директор Центра по охране и использованию памятников истории и культуры Евгений Корниенко.

На время ремонта фасада здание будет функционировать в обычном режиме.