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17 июня,
2019
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ФАС подозревает «ТомскРТС» в нарушении антимонопольного законодательства

ТВ2
ТВ2
29 минут назад

Региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило производство по делу о нарушении антимонопольного законодательства в отношении АО «ТомскРТС». Об этом сообщается на сайте ведомства. 

ФАС подозревает «ТомскРТС» в нарушении антимонопольного законодательства

В антимонопольную службу обратился муниципальный детский сад № 54. По мнению учреждения, «ТомскРТС» неправомерно повысила для детсада тариф на тепло. Сотрудники  ведомства выяснили, что детсад обслуживается котельной на 1-й Басандайской.


Департамент тарифного регулирования установил в отношении котельной тарифы на теплоэнергию. С января 2019 года тариф за гигакалорию составляет 1 903,41 рубля. В июле 2019 года его повысят до 2 010,63 рубля. По версии ФАС, 21 декабря 2018 года «ТомскРТС» и детсад заключили контракт на оплату отопления и горячей воды по утвержденным тарифам. Цена контракта составляла 2,259 млн рублей на 2019 год.


Но с января 2019 года вступили в силу законодательные изменения, позволяющие определять цену сторонам договора. 22 февраля «ТомскРТС» предложила детсаду № 54 договор, по которому цена за гигакалорию составляла 2879 рублей. 

Имеющиеся материалы указывают на признаки злоупотребления АО «ТомскРТС» доминирующим положением, — говорится в сообщении УФАС. — Признаки нарушения выразились в резком повышении тарифа на тепловую энергию с 1903,41 руб./Гкал на 2879,53 руб./Гкал за услуги теплоснабжения в 2019 году.

В «ТомскРТС» заявили, что считают свои действия соответствующими законодательству и добросовестными. Представитель компании сообщил ТВ2, что 11 сентября 2018 года «ТомскРТС» рассчитала цену для детского сада №54 и направила на согласование в управление муниципального заказа и тарифной политики Томска.  22 февраля «ТомскРТС» направила дополнительное соглашение к договору поставки теплоэнергии, предметом которого является согласование цены. 


«До настоящего времени позиция по отношению к изменению стоимости услуги теплоснабжения Управлением муниципального заказа и тарифной политики Администрации Города Томска не выражалась, МАДОУ №54 данное предложение не подписано, счета за фактически потребленную тепловую энергию не выставлялись ввиду не урегулирования цены, при этом АО «ТомскРТС» не прекращало оказывать услуги теплоснабжения для потребителя», — говорится в комментарии «ТомскРТС. 


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