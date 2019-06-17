ФАС подозревает «ТомскРТС» в нарушении антимонопольного законодательства

Региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило производство по делу о нарушении антимонопольного законодательства в отношении АО «ТомскРТС». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В антимонопольную службу обратился муниципальный детский сад № 54. По мнению учреждения, «ТомскРТС» неправомерно повысила для детсада тариф на тепло. Сотрудники ведомства выяснили, что детсад обслуживается котельной на 1-й Басандайской.





Департамент тарифного регулирования установил в отношении котельной тарифы на теплоэнергию. С января 2019 года тариф за гигакалорию составляет 1 903,41 рубля. В июле 2019 года его повысят до 2 010,63 рубля. По версии ФАС, 21 декабря 2018 года «ТомскРТС» и детсад заключили контракт на оплату отопления и горячей воды по утвержденным тарифам. Цена контракта составляла 2,259 млн рублей на 2019 год.





Но с января 2019 года вступили в силу законодательные изменения, позволяющие определять цену сторонам договора. 22 февраля «ТомскРТС» предложила детсаду № 54 договор, по которому цена за гигакалорию составляла 2879 рублей.