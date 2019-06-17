ФАС подозревает «ТомскРТС» в нарушении антимонопольного законодательства

Региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило производство по делу о нарушении антимонопольного законодательства в отношении АО «ТомскРТС». Об этом сообщается на сайте ведомства.
В антимонопольную службу обратился муниципальный детский сад № 54. По мнению учреждения, «ТомскРТС» неправомерно повысила для детсада тариф на тепло. Сотрудники ведомства выяснили, что детсад обслуживается котельной на 1-й Басандайской.
Департамент тарифного регулирования установил в отношении котельной тарифы на теплоэнергию. С января 2019 года тариф за гигакалорию составляет 1 903,41 рубля. В июле 2019 года его повысят до 2 010,63 рубля. По версии ФАС, 21 декабря 2018 года «ТомскРТС» и детсад заключили контракт на оплату отопления и горячей воды по утвержденным тарифам. Цена контракта составляла 2,259 млн рублей на 2019 год.
Но с января 2019 года вступили в силу законодательные изменения, позволяющие определять цену сторонам договора. 22 февраля «ТомскРТС» предложила детсаду № 54 договор, по которому цена за гигакалорию составляла 2879 рублей.
В «ТомскРТС» заявили, что считают свои действия соответствующими законодательству и добросовестными. Представитель компании сообщил ТВ2, что 11 сентября 2018 года «ТомскРТС» рассчитала цену для детского сада №54 и направила на согласование в управление муниципального заказа и тарифной политики Томска. 22 февраля «ТомскРТС» направила дополнительное соглашение к договору поставки теплоэнергии, предметом которого является согласование цены.
«До настоящего времени позиция по отношению к изменению стоимости услуги теплоснабжения Управлением муниципального заказа и тарифной политики Администрации Города Томска не выражалась, МАДОУ №54 данное предложение не подписано, счета за фактически потребленную тепловую энергию не выставлялись ввиду не урегулирования цены, при этом АО «ТомскРТС» не прекращало оказывать услуги теплоснабжения для потребителя», — говорится в комментарии «ТомскРТС.