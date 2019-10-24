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24 октября,
2019
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ФАС: Департамент лесного хозяйства завысил на торгах с китайской компанией цены на аренду леса

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Департамент лесного хозяйства завышал цену на аренду леса в торгах, где участвовала китайская компания, сообщает пресс-служба регионального УФАС. Из-за этого в аукционе не смогли участвовать другие компании. Ранее областные власти подчеркивали, что «МИК Цзинье» платит за аренду леса больше, чем другие компании.

ФАС: Департамент лесного хозяйства завысил на торгах с китайской компанией цены на аренду леса

УФАС проанализировал два аукциона по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков. Их департамент лесного хозяйства провел в 2017-м и 2018 годах.


В рамках первого аукциона на торги выставлялся участок в Верхнекетском районе площадью 40,5 гектара. Начальный размер арендной платы был установлен в 5,7 миллиона рублей. В установленный срок заявку подала китайская компания «МИК Цзинье», с которой и заключили договор. 


«При этом заявку на формирование участка подавало не «МИК ЦЗИНЬЕ», а «Атлант». Согласно справке о ежегодных объемах заготовки древесины на испрашиваемом в аренду «Атлантом» участке лесного фонда в сентябре 2016 года, среднегодовая арендная плата составила 447 тысяч рублей. «Атлант» был вынужден отказаться от участия в аукционе из-за существенного завышения начальной цены аукциона — в 12,7 раз по сравнению с ценой, указанной в справке», — говорится в сообщении регионального УФАС.


Аналогичная ситуация складывалась еще четыре раза. Договор заключался с компанией «МИК Цзинье», начальные цены контрактов варьировались от 2,7 до 9 миллионов рублей. При этом заявку на формирование участка подавали другие компании, которые отказывались участвовать в аукционе, узнав о стоимости лота. Иногда департамент лесного хозяйства нарочно укрупнял участки, чтобы увеличить цену контракта, отмечает ФАС.

Департамент увеличивал минимальный размер арендной платы по своему усмотрению, и каждый раз на разную величину, по договорам, заключенным в 2017 году, цена увеличивалась от 7 до 32 раз. Это лишь часть выявленных УФАС нарушений, допущенных департаментом, — сообщает региональная антимонопольная служба. — Увеличение начальной максимальной цены более чем в 10 раз лишает лиц, заинтересованных в приобретении права аренды лесных участков, расположенных на территории лесничеств Томской области, возможности принять участие в аукционах, лоты которых сформированы по их инициативе. Такое увеличение привело к сокращению числа хозсубъектов, которые изначально выразили свою заинтересованность к данным участкам для осуществления хозяйственной деятельности на них. Департаментом нарушен принцип равнодоступности при проведении торгов, исключена возможность участия в торгах значительного количества хозсубъектов, ограничена возможность соперничества на аукционе, что указывает на нарушение ч. 1 ст. 17 ФЗ «О защите конкуренции», — отмечают в ведомстве. 

Вопрос о привлечении к административной ответственности виновных лиц будет рассмотрен в ближайшее время, добавляется в сообщении.

Напомним, договор с компанией «МИК Цзинье» был расторгнут в этом году. Компания арендовала 137 тысяч га томского леса на 49 лет за 1,26 млрд рублей.  В декабре 2018 года стало известно, что «Цзинье» не заплатила вовремя деньги за аренду. Началась процедура расторжения договора. В конце января компания заплатила долги в размере 706 тысяч рублей, но департамент лесного хозяйства продолжил работу по расторжению договора в связи с неисполнением компанией обязательств.


25 января прокуратура обратилась в суд с заявлением о расторжении договоров аренды лесных участков, заключенных между «Цзинье» и департаментом лесного хозяйства Томской области. 29 января прокуратура направила иск о принятии обеспечительных мер в отношении компании. В феврале он был удовлетворен.


При этом замгубернатора Андрей Кнорр отмечал, что компания заплатила на аукционе деньги, которые «не платила прежде ни одна компания».

Лес покупался по 28-36 рублей, и никто вопрос не поднимал. Мы подняли среднюю цену до 346-600 рублей. Такой цены никогда не было в Томской области, — говорил Кнорр.

Бывший начальник областного департамента лесного хозяйства Михаил Малькевич говорил, что участвовать в тех аукционах могла любая компания.


«Мы неоднократно говорили, что считаем не в гектарах, а в кубах, и платеж государство получает не за гектары, а за кубы. Поэтому известная цифра, что государство передало в пользование по 16 рублей за гектар в месяц, некорректна. Цена, по которой был заключен договор, для дальних участков 100 рублей при стартовой цене в 8 рублей. В Верхнекетском районе стартовая цена 26-27, а цена реализации — 300 рублей», — пояснял Малькевич.


В настоящее время Михаил Малькевич подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. После его задержания УФАС и Контрольно-счетная палата обнаружили ряд нарушений в деятельности департамента лесного хозяйства. Так, томские антимонопольщики подозревали департамент лесного хозяйства в ограничении конкуренции на торгах по аренде участков для лесозаготовки, в ходе которых победителем стала компания «Цзинье».


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