ФАС: Департамент лесного хозяйства завысил на торгах с китайской компанией цены на аренду леса

Департамент лесного хозяйства завышал цену на аренду леса в торгах, где участвовала китайская компания, сообщает пресс-служба регионального УФАС. Из-за этого в аукционе не смогли участвовать другие компании. Ранее областные власти подчеркивали, что «МИК Цзинье» платит за аренду леса больше, чем другие компании.

УФАС проанализировал два аукциона по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков. Их департамент лесного хозяйства провел в 2017-м и 2018 годах.





В рамках первого аукциона на торги выставлялся участок в Верхнекетском районе площадью 40,5 гектара. Начальный размер арендной платы был установлен в 5,7 миллиона рублей. В установленный срок заявку подала китайская компания «МИК Цзинье», с которой и заключили договор.





«При этом заявку на формирование участка подавало не «МИК ЦЗИНЬЕ», а «Атлант». Согласно справке о ежегодных объемах заготовки древесины на испрашиваемом в аренду «Атлантом» участке лесного фонда в сентябре 2016 года, среднегодовая арендная плата составила 447 тысяч рублей. «Атлант» был вынужден отказаться от участия в аукционе из-за существенного завышения начальной цены аукциона — в 12,7 раз по сравнению с ценой, указанной в справке», — говорится в сообщении регионального УФАС.





Аналогичная ситуация складывалась еще четыре раза. Договор заключался с компанией «МИК Цзинье», начальные цены контрактов варьировались от 2,7 до 9 миллионов рублей. При этом заявку на формирование участка подавали другие компании, которые отказывались участвовать в аукционе, узнав о стоимости лота. Иногда департамент лесного хозяйства нарочно укрупнял участки, чтобы увеличить цену контракта, отмечает ФАС.