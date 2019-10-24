ФАС: Департамент лесного хозяйства завысил на торгах с китайской компанией цены на аренду леса
Департамент лесного хозяйства завышал цену на аренду леса в торгах, где участвовала китайская компания, сообщает пресс-служба регионального УФАС. Из-за этого в аукционе не смогли участвовать другие компании. Ранее областные власти подчеркивали, что «МИК Цзинье» платит за аренду леса больше, чем другие компании.
УФАС проанализировал два аукциона по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков. Их департамент лесного хозяйства провел в 2017-м и 2018 годах.
В рамках первого аукциона на торги выставлялся участок в Верхнекетском районе площадью 40,5 гектара. Начальный размер арендной платы был установлен в 5,7 миллиона рублей. В установленный срок заявку подала китайская компания «МИК Цзинье», с которой и заключили договор.
«При этом заявку на формирование участка подавало не «МИК ЦЗИНЬЕ», а «Атлант». Согласно справке о ежегодных объемах заготовки древесины на испрашиваемом в аренду «Атлантом» участке лесного фонда в сентябре 2016 года, среднегодовая арендная плата составила 447 тысяч рублей. «Атлант» был вынужден отказаться от участия в аукционе из-за существенного завышения начальной цены аукциона — в 12,7 раз по сравнению с ценой, указанной в справке», — говорится в сообщении регионального УФАС.
Аналогичная ситуация складывалась еще четыре раза. Договор заключался с компанией «МИК Цзинье», начальные цены контрактов варьировались от 2,7 до 9 миллионов рублей. При этом заявку на формирование участка подавали другие компании, которые отказывались участвовать в аукционе, узнав о стоимости лота. Иногда департамент лесного хозяйства нарочно укрупнял участки, чтобы увеличить цену контракта, отмечает ФАС.
Департамент увеличивал минимальный размер арендной платы по своему усмотрению, и каждый раз на разную величину, по договорам, заключенным в 2017 году, цена увеличивалась от 7 до 32 раз. Это лишь часть выявленных УФАС нарушений, допущенных департаментом, — сообщает региональная антимонопольная служба. — Увеличение начальной максимальной цены более чем в 10 раз лишает лиц, заинтересованных в приобретении права аренды лесных участков, расположенных на территории лесничеств Томской области, возможности принять участие в аукционах, лоты которых сформированы по их инициативе. Такое увеличение привело к сокращению числа хозсубъектов, которые изначально выразили свою заинтересованность к данным участкам для осуществления хозяйственной деятельности на них. Департаментом нарушен принцип равнодоступности при проведении торгов, исключена возможность участия в торгах значительного количества хозсубъектов, ограничена возможность соперничества на аукционе, что указывает на нарушение ч. 1 ст. 17 ФЗ «О защите конкуренции», — отмечают в ведомстве.
Вопрос о привлечении к административной ответственности виновных лиц будет рассмотрен в ближайшее время, добавляется в сообщении.
Напомним, договор с компанией «МИК Цзинье» был расторгнут в этом году. Компания арендовала 137 тысяч га томского леса на 49 лет за 1,26 млрд рублей. В декабре 2018 года стало известно, что «Цзинье» не заплатила вовремя деньги за аренду. Началась процедура расторжения договора. В конце января компания заплатила долги в размере 706 тысяч рублей, но департамент лесного хозяйства продолжил работу по расторжению договора в связи с неисполнением компанией обязательств.
25 января прокуратура обратилась в суд с заявлением о расторжении договоров аренды лесных участков, заключенных между «Цзинье» и департаментом лесного хозяйства Томской области. 29 января прокуратура направила иск о принятии обеспечительных мер в отношении компании. В феврале он был удовлетворен.
При этом замгубернатора Андрей Кнорр отмечал, что компания заплатила на аукционе деньги, которые «не платила прежде ни одна компания».
Лес покупался по 28-36 рублей, и никто вопрос не поднимал. Мы подняли среднюю цену до 346-600 рублей. Такой цены никогда не было в Томской области, — говорил Кнорр.
Бывший начальник областного департамента лесного хозяйства Михаил Малькевич говорил, что участвовать в тех аукционах могла любая компания.
«Мы неоднократно говорили, что считаем не в гектарах, а в кубах, и платеж государство получает не за гектары, а за кубы. Поэтому известная цифра, что государство передало в пользование по 16 рублей за гектар в месяц, некорректна. Цена, по которой был заключен договор, для дальних участков 100 рублей при стартовой цене в 8 рублей. В Верхнекетском районе стартовая цена 26-27, а цена реализации — 300 рублей», — пояснял Малькевич.
В настоящее время Михаил Малькевич подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. После его задержания УФАС и Контрольно-счетная палата обнаружили ряд нарушений в деятельности департамента лесного хозяйства. Так, томские антимонопольщики подозревали департамент лесного хозяйства в ограничении конкуренции на торгах по аренде участков для лесозаготовки, в ходе которых победителем стала компания «Цзинье».
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