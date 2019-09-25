Евгений Паршуто: Расселить аварийное жилье можно только с застройщиками

Денег, выделенных в рамках нацпроекта, не хватит на решение проблемы аварийного жилья, считает замгубернатора Евгений Паршуто. Он подчеркивает, что решить проблему депрессивных районов можно только с участием строителей.

Ранее сообщалось, что до 2024 года на расселение аварийного жилья в Томской области планируется направить 6,4 миллиарда рублей из бюджетов разных уровней. За счет средств должны быть расселены почти семь тысяч человек, проживающих в аварийном жилье. Согласно программе, за пять лет в регионе расселят порядка 554 многоквартирных домов, признанных аварийными в период с 1 января 2012 по 1 января 2017 года. В Томске таких домов 418.

«Вчера зашел на почту, получить заказное письмо. И мне работник почты говорит: Евгений Валерьянович, скажите, в каком году я буду расселена. Понимаете, это настолько острая проблема. Людей, которые живут сегодня в аварийном-ветхом жилье, огромное количество. То, что предусматривает федеральная программа, это частичка. Без подключения к этому вопросу крупных строительных компаний мы опять ничего не решим», — рассказал замгубернатора Евгений Паршуто.







Он признал, что к концу действия нацпроекта 9 тысяч человек получат жилье.







«Но гораздо больше останется за бортом этой программы. В основном речь идет о Томске. Нужно решить вопрос комплексного развития территории. Потому что, расселив точечно 482 дома, мы ничего не решим. Территория так и останется неосвоенной. Посмотрите на Черемошники, Большую Подгорную. Там большое количество объектов, на которые смотреть страшно, не то что жить там. Поэтому задача стоит определить территории, где больше всего объектов попадает под расселение. А потом провести работу с крупными строительными компаниями, которые взяли бы на себя ту часть домов, которые не расселяются по программе. Таким образом, эффект будет совершенно другой. Мы на месте депрессивных районов увидим районы новые комплексного жилищного строительства. В противном случае мы не увидим ничего», — подчеркнул замгубернатора.

