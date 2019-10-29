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29 октября,
2019
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Новости

«Этот забор убьет вас». В Томске стартовала социальная акция

ТВ2
ТВ2
44 минуты назад

В Томске появились на заборах таблички об их вреде. «Содружество урбанистов» начало социальную акцию, которой хочет показать, что установка различных ограждений - это пустая трата денег. 

Сегодня мы начали нашу акцию по оповещению жителей о бесполезности заборов. Готово около 50-и листовок. Звучит, конечно, очень глупо, но это только начало, уверяем вас, — пишут в сети организаторы акции.

«Этот забор убьет вас». В Томске стартовала социальная акция
Фото: Содружество урбанистов

Молодые люди пытаются развеять миф о том, что  заборы вдоль дорог повышают безопасность движения. Такой тезис может показаться очевидным, но в большинстве реальный случаев всё иначе: при столкновении машины с забором он моментально разлетается на железные конструкции, никак не предотвращая ДТП, к тому же подвергает опасности людей, идущих даже вдали от него, утверждает «Содружество урбанистов».

Кроме того молодые урбанисты  уверены, что заборы портят вид города, опустошают бюджет и не препятствуют переходу дороги в неположенном месте.

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