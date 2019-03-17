«Это святое»: в Томске прошел фестиваль в честь присоединения Крыма к России

В Томской области прошел фестиваль «Крымская весна». Мероприятия проводятся по всей стране по случаю пятилетнего юбилея присоединения Крыма к России. В Томской области в рамках фестиваля были запланированы более 60 культурно-просветительских мероприятий во всех муниципальных образованиях региона: классные часы, открытые уроки, выставки в школах и домах культуры, спортивные и многие другие массовые мероприятия.





На площади Ново-Соборная сегодня состоялся концерт творческих коллективов. Мы на него сходили.