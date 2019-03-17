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17 марта,
2019
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«Это святое»: в Томске прошел фестиваль в честь присоединения Крыма к России

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В Томской области прошел фестиваль «Крымская весна». Мероприятия проводятся по всей стране по случаю пятилетнего юбилея присоединения Крыма к России. В Томской области в рамках фестиваля были запланированы более 60 культурно-просветительских мероприятий во всех муниципальных образованиях региона: классные часы, открытые уроки, выставки в школах и домах культуры, спортивные и многие другие массовые мероприятия.


На площади Ново-Соборная сегодня состоялся концерт творческих коллективов. Мы на него сходили.

«Это святое»: в Томске прошел фестиваль в честь присоединения Крыма к России
«Это святое»: в Томске прошел фестиваль в честь присоединения Крыма к России
«Это святое»: в Томске прошел фестиваль в честь присоединения Крыма к России
«Это святое»: в Томске прошел фестиваль в честь присоединения Крыма к России
«Это святое»: в Томске прошел фестиваль в честь присоединения Крыма к России
«Это святое»: в Томске прошел фестиваль в честь присоединения Крыма к России
«Это святое»: в Томске прошел фестиваль в честь присоединения Крыма к России
«Это святое»: в Томске прошел фестиваль в честь присоединения Крыма к России
«Это святое»: в Томске прошел фестиваль в честь присоединения Крыма к России
«Это святое»: в Томске прошел фестиваль в честь присоединения Крыма к России
«Это святое»: в Томске прошел фестиваль в честь присоединения Крыма к России
«Это святое»: в Томске прошел фестиваль в честь присоединения Крыма к России
«Это святое»: в Томске прошел фестиваль в честь присоединения Крыма к России
«Это святое»: в Томске прошел фестиваль в честь присоединения Крыма к России
«Это святое»: в Томске прошел фестиваль в честь присоединения Крыма к России
«Это святое»: в Томске прошел фестиваль в честь присоединения Крыма к России
«Это святое»: в Томске прошел фестиваль в честь присоединения Крыма к России
«Это святое»: в Томске прошел фестиваль в честь присоединения Крыма к России
«Это святое»: в Томске прошел фестиваль в честь присоединения Крыма к России
«Это святое»: в Томске прошел фестиваль в честь присоединения Крыма к России
«Это святое»: в Томске прошел фестиваль в честь присоединения Крыма к России
«Это святое»: в Томске прошел фестиваль в честь присоединения Крыма к России
«Это святое»: в Томске прошел фестиваль в честь присоединения Крыма к России
«Это святое»: в Томске прошел фестиваль в честь присоединения Крыма к России

Напомним, что в 2017 году администрация Томской области обязала Томский госуниверситет обеспечить явку на мероприятие в честь  присоединения Крыма к России. 18 марта не менее 500 студентов и сотрудников вуза должны были прийти на митинг в поддержку полуострова в составе РФ. Соответствующий документ за подписью и.о. замгубернатора А. Б. Пушкаренко поступил на имя ректора Томского госуниверситета Эдуарда Галажинского.


Крым вошел в состав России в марте 2014 года. Решение о присоединении региона было принято после референдума, на котором абсолютное большинство крымчан высказались за выход из состава Украины. Украина и большинство других стран мира не признают итогов этого референдума.

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