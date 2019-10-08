Еще один «Дом за рубль» скоро украсит Томск

Ремонт дома по ул. Октябрьская, 30, который ведется по муниципальному проекту «Аренда за рубль», завершится уже в ноябре этого года, — сообщает пресс-служба мэрии. Вот так выглядел этот дом, до того как его взял в аренду бизнесмен Евгений Калугин.

Инвестор, Евгений Калугин , один из первопроходцев программы «Аренда за рубль». Он стал первым обладателем муниципальной льготной аренды после сдачи деревянного дома на ул. Пушкина, 5 . По завершении ремонтных работ на этом объекте он взял в аренду два других деревянных дома по адресам: ул. Октябрьская, 30 и пер. Кустарный, 6. И один из них уже завершает. Это доказывает, что проект интересен бизнесу. И таким образом, в ближайшие годы без привлечения средств бюджета мы сможем восстановить несколько десятков знаковых для Томска деревянных зданий, - подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн.

Сейчас восстановительные работы в доме на Октябрьской, 30 подходят к своему завершению. Двухэтажный дом общей площадью 255 кв. м был взят в аренду около года назад. По словам арендатора, в ходе восстановления около 90 % стен были сохранены, полностью заменить пришлось только одну сторону здания, которая была подвержена пожару. В помещения уже подведено отопление, водоснабжение, электричество, практически полностью выполнена внешняя отделка стен. Дом выкрашен в светло-голубой цвет, осталось разместить элементы декора на окнах и карнизах здания.







В ходе восстановления усадьбы одним из сложных моментов стала необходимость укрепления склона на территории земельного участка. За лето туда было отсыпано около 400 КамАЗов грунта, часть которого предоставила администрация Октябрьского района.

Дом на Октябрьской, 30 является объектом фоновой исторической застройки в районе Белого озера. Одной из его архитектурных достопримечательностей является красивая башенка на верхнем этаже, а также утраченный в 80-е годы узорный парапет с солярным знаком, который будет восстановлен по старым фотографиям. Цветовые решения дома приняты по результатам изучения сохранившихся затеков старой краски – так было установлено, что исторически дом был окрашен в светло-голубой цвет. При работе над проектом серьезную помощь оказали бывшие жители этого дома, консультировавшие проектировщиков по вопросам, связанным с воссозданием утраченных элементов.

