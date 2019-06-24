Епархия получила разрешение на строительство двух храмов на улице Сергея Лазо

Храмовый комплекс в честь святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, построят на улице Лазо. По проекту в него войдут два храма – деревянный во имя святого Иоанна Кронштадтского и белокаменный во имя святого Патриарха Тихона. Планируется, что в деревянной церкви будет воскресная школа, административные и другие помещения. Автором проекта стал томский архитектор, член российской ассоциации «Гильдия храмосоздателей» М. В. Артамонов (проектно-конструкторское бюро «Рубин»).





Как отмечается в группе Томской епархии, получение разрешения стало итогом двухлетней работы отца Максима, в 2016 году назначенного настоятелем прихода.



«Место под строительство добровольные помощники иерея Максима и члены Тихоновской приходской общины при деятельном участии батюшки подготовили еще летом 2017 года. Это площадка с небольшой березовой рощей рядом с Лазовским рынком, прежде печально славившаяся как «наркоманский пятачок». Когда-то там стояли металлические гаражи, вывезенные хозяевами после встреч с отцом Максимом, которому удалось переломить поначалу агрессивное и неприязненное отношение автовладельцев и торговцев рынка к идее строительства храма. Сердечную поддержку богоугодному делу выразили и жители микрорайона», — подчеркивается в группе.



20 июня иерей Максим Темняков подписал договор с подрядчиком – руководителем научно-производственной фирмы «Фобус-2000» А. В. Крайновым. Это предприятие имеет большой опыт строительства деревянных сооружений и после договоренностей с томскими газовиками готово приступить к работе. Согласие на финансирование проекта высказали и потенциальные инвесторы. Приход в свою очередь будет заниматься озеленением и благоустройством прихрамовой территории. По договоренности с мэрией на территории церкви будет установлена детская площадка.



В Октябрьском районе храм в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского станет вторым отдельно стоящим православным храмом. В ближайшее время начнется возведение ограждения объекта, а затем строительные работы.