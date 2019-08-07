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07 августа,
2019
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Новости

Епархия объяснила видео, на котором священник якобы освятил пивной магазин

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В соцсети ВКонтакте появилось видео с батюшкой, по мнению жителей Кировского района, освятившего пивной магазин на улице Усова. В комментариях тут же прокатилась волна возмущений.


В пресс-службе Томской епархии пояснили, что батюшка трудился на территории Томского завода светотехники и освящал его территорию. А вход в пивной магазин просто находится рядом с заводом.


«Люди неверно истолковали происходящее. К сожалению, мир испорчен», — посетовала ТВ2 пресс-секретарь Томской епархии Полина Ромашова.


Сам священник Илья Семин считает эту ситуацию провокацией и нелепостью.


«Никаких пивных магазинов и ресторанов я не освящал. У нас была совершенно другая задача – освятить производство, поддержать людей. А то, что я проходил мимо этого магазина и там шарики вывесили, так можно все, что угодно, сфотографировать. Я хожу мимо разных заведений. Идешь иногда, а там магазин 18+. Тоже можно подловить и сказать «поп из секс-шопа вышел». Тем более нет прямых фотографий, что я какие-то бутылки освящаю. Люди не разобрались и в Сеть выкинули. Мне это неприятно. Начинают звонить и беспокоить. Некрасиво и репутацию портит», — объяснил происходящее на видео отец Илья.

Видео: Mash
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