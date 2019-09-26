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26 сентября,
2019
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Энергетики подключили к отоплению более 70 % домов Томска

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

В Томске стартовал отопительный сезон, за два дня энергетикам удалось подключить 71 % домов города к теплу, рассказал журналистам гендиректор АО «ТомскРТС» Сергей Панасюк.


Ранее мы сообщали, что все дома города подключат к отоплению в течение четырех-пяти дней. Однако Сергей Панасюк отметил, что обычно процесс запуска тепла занимает около двух недель.


«Со вторника (24 сентября - прим. ред.) началось массовое подключение домов к теплу. Сейчас отопление подано в почти 2300 объектах. Подача тепла проводится поэтапно. Как правило, запуск тепла с необходимостью отрегулировать процессы занимает около двух недель», — сообщил Панасюк.


Добавим, до официального старта отопительного сезона в Томске начали подключать к теплу объекты соцсферы, подключено более 200 учреждений.


Как сообщили в компании, во время подготовки к отопительному сезону специалисты отремонтировали более 600 километров тепловых сетей города и устранили 2,1 тысячи дефектов. Отдельные участки оказались проблемными, с большим количеством повреждений. Так, на участке тепломагистрали на улицах Гоголя, Герцена, Советского, Белинского, Карташова специалисты 10 раз проводили гидравлические испытания и каждый раз находили повреждения. Сейчас рабочие продолжают устранять локальные дефекты на теплосетях в разных районах города. 

Энергетики подключили к отоплению более 70 % домов Томска
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