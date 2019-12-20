Добрые новости
20 декабря,
2019
40
фото
Новости

«Елочка, гори»: в Томске зажгли огни на главной елке и выбрали лучшую ледовую скульптуру. Фото

Александр Сакалов
Александр Сакалов
1 час назад

Праздник «Елка 2020. Томск встречает Новый Год!» прошел на площади Ново-Соборной. Томичей с наступающим Новым годом поздравили Дед Мороз и Снегурочка. А мэр Томска Иван Кляйн открыл главную елку города.

«Елочка, гори»: в Томске зажгли огни на главной елке и выбрали лучшую ледовую скульптуру. Фото

Также в Томске подвели итоги VI фестиваля ледовой скульптуры «Хрустальный Томск». В этом году тема фестиваля была приурочена к юбилею города. В течение недели 20 команд скульпторов из восьми стран мира работали над созданием ледяных фигур на площади Ново-Соборной.

«Елочка, гори»: в Томске зажгли огни на главной елке и выбрали лучшую ледовую скульптуру. Фото

Северские мастера (команда «Красавица и чудовище») вырезали изо льда «Томские гуляния», где медведь с гармонью и девушка в кокошнике изображены на фоне резной деревянной крыши. Команда «Суол» из Якутии — авторы ледовой композиции «Верность». Еще одна команда из Якутска «Золотые крылья» заняла третье место за скульптуру, изображающую космонавта Николая Рукавишникова.

Лауреатами второй степени стала команда «Плантация» из Хабаровска с композицией «Как приручить халяву или однажды в Томске». Скульпторам удалось изобразить карикатурного студента на фоне главного корпуса ТГУ.


Победу одержала якутская команда «Полярные пчелы» за работу — «За окном». Авторам удалось передать изящество деревянных кружев во льду и силуэт томича за стеклом.

«Елочка, гори»: в Томске зажгли огни на главной елке и выбрали лучшую ледовую скульптуру. Фото
«Елочка, гори»: в Томске зажгли огни на главной елке и выбрали лучшую ледовую скульптуру. Фото
«Елочка, гори»: в Томске зажгли огни на главной елке и выбрали лучшую ледовую скульптуру. Фото
«Елочка, гори»: в Томске зажгли огни на главной елке и выбрали лучшую ледовую скульптуру. Фото

Подробный фоторепортаж с праздника смотрите ниже:

«Елочка, гори»: в Томске зажгли огни на главной елке и выбрали лучшую ледовую скульптуру. Фото
«Елочка, гори»: в Томске зажгли огни на главной елке и выбрали лучшую ледовую скульптуру. Фото
«Елочка, гори»: в Томске зажгли огни на главной елке и выбрали лучшую ледовую скульптуру. Фото
«Елочка, гори»: в Томске зажгли огни на главной елке и выбрали лучшую ледовую скульптуру. Фото
«Елочка, гори»: в Томске зажгли огни на главной елке и выбрали лучшую ледовую скульптуру. Фото
«Елочка, гори»: в Томске зажгли огни на главной елке и выбрали лучшую ледовую скульптуру. Фото
«Елочка, гори»: в Томске зажгли огни на главной елке и выбрали лучшую ледовую скульптуру. Фото
«Елочка, гори»: в Томске зажгли огни на главной елке и выбрали лучшую ледовую скульптуру. Фото
«Елочка, гори»: в Томске зажгли огни на главной елке и выбрали лучшую ледовую скульптуру. Фото
«Елочка, гори»: в Томске зажгли огни на главной елке и выбрали лучшую ледовую скульптуру. Фото
«Елочка, гори»: в Томске зажгли огни на главной елке и выбрали лучшую ледовую скульптуру. Фото
«Елочка, гори»: в Томске зажгли огни на главной елке и выбрали лучшую ледовую скульптуру. Фото
«Елочка, гори»: в Томске зажгли огни на главной елке и выбрали лучшую ледовую скульптуру. Фото
«Елочка, гори»: в Томске зажгли огни на главной елке и выбрали лучшую ледовую скульптуру. Фото
«Елочка, гори»: в Томске зажгли огни на главной елке и выбрали лучшую ледовую скульптуру. Фото
«Елочка, гори»: в Томске зажгли огни на главной елке и выбрали лучшую ледовую скульптуру. Фото
«Елочка, гори»: в Томске зажгли огни на главной елке и выбрали лучшую ледовую скульптуру. Фото
«Елочка, гори»: в Томске зажгли огни на главной елке и выбрали лучшую ледовую скульптуру. Фото
«Елочка, гори»: в Томске зажгли огни на главной елке и выбрали лучшую ледовую скульптуру. Фото
«Елочка, гори»: в Томске зажгли огни на главной елке и выбрали лучшую ледовую скульптуру. Фото
«Елочка, гори»: в Томске зажгли огни на главной елке и выбрали лучшую ледовую скульптуру. Фото
«Елочка, гори»: в Томске зажгли огни на главной елке и выбрали лучшую ледовую скульптуру. Фото
«Елочка, гори»: в Томске зажгли огни на главной елке и выбрали лучшую ледовую скульптуру. Фото
«Елочка, гори»: в Томске зажгли огни на главной елке и выбрали лучшую ледовую скульптуру. Фото
«Елочка, гори»: в Томске зажгли огни на главной елке и выбрали лучшую ледовую скульптуру. Фото
«Елочка, гори»: в Томске зажгли огни на главной елке и выбрали лучшую ледовую скульптуру. Фото
«Елочка, гори»: в Томске зажгли огни на главной елке и выбрали лучшую ледовую скульптуру. Фото
«Елочка, гори»: в Томске зажгли огни на главной елке и выбрали лучшую ледовую скульптуру. Фото
«Елочка, гори»: в Томске зажгли огни на главной елке и выбрали лучшую ледовую скульптуру. Фото
«Елочка, гори»: в Томске зажгли огни на главной елке и выбрали лучшую ледовую скульптуру. Фото
«Елочка, гори»: в Томске зажгли огни на главной елке и выбрали лучшую ледовую скульптуру. Фото
«Елочка, гори»: в Томске зажгли огни на главной елке и выбрали лучшую ледовую скульптуру. Фото
«Елочка, гори»: в Томске зажгли огни на главной елке и выбрали лучшую ледовую скульптуру. Фото
«Елочка, гори»: в Томске зажгли огни на главной елке и выбрали лучшую ледовую скульптуру. Фото
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.