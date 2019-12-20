«Елочка, гори»: в Томске зажгли огни на главной елке и выбрали лучшую ледовую скульптуру. Фото

Праздник «Елка 2020. Томск встречает Новый Год!» прошел на площади Ново-Соборной. Томичей с наступающим Новым годом поздравили Дед Мороз и Снегурочка. А мэр Томска Иван Кляйн открыл главную елку города.

Также в Томске подвели итоги VI фестиваля ледовой скульптуры «Хрустальный Томск». В этом году тема фестиваля была приурочена к юбилею города. В течение недели 20 команд скульпторов из восьми стран мира работали над созданием ледяных фигур на площади Ново-Соборной.

Северские мастера (команда «Красавица и чудовище») вырезали изо льда «Томские гуляния», где медведь с гармонью и девушка в кокошнике изображены на фоне резной деревянной крыши. Команда «Суол» из Якутии — авторы ледовой композиции «Верность». Еще одна команда из Якутска «Золотые крылья» заняла третье место за скульптуру, изображающую космонавта Николая Рукавишникова.



Лауреатами второй степени стала команда «Плантация» из Хабаровска с композицией «Как приручить халяву или однажды в Томске». Скульпторам удалось изобразить карикатурного студента на фоне главного корпуса ТГУ.



Победу одержала якутская команда «Полярные пчелы» за работу — «За окном». Авторам удалось передать изящество деревянных кружев во льду и силуэт томича за стеклом.