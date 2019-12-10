Елизаровых, 1-ю Рабочую и другие улицы Томска отремонтируют в 2020 году

В 2020 году в Томске продолжат ремонтировать улично-дорожную сеть в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В мэрии рассказали, дороги на каких улицах планируют ремонтировать в будущем году.





«По улично-дорожной сети в 2020 году огромные работы предстоят. Это Иркутский тракт, улица Пушкина со всеми развязками. Теперь мы пойдем с 1-й Рабочей до площади Соляной, в ту сторону. Будет Артема, улица Елизаровых от Шевченко до площади Транспортной, полностью ремонту подвергнутся улица 79-й Гвардейской Дивизии, улица Пролетарская, улица Профсоюзная от Ленина до Ижевской. То есть огромные объемы работы запланированы», – озвучил планы города мэр Иван Кляйн.





Он добавил, что на ремонт всех названных дорог уже объявлен аукцион по поиску подрядчиков, что позволит подойти к весеннему сезону в полной готовности.





«Мы не доделали в этом году кусочек улицы Усова, который связан с ремонтом теплосетей. Умышленно сдвинули его от Ленина до Белинского, потому что там по договоренности предвидятся с «Интер РАО» большие работы по замене теплосетей», — добавил он.





Также мэрия ведет переговоры с заводами, которые будут поставлять асфальтобетонную смесь для ремонта.





«В соответствии с национальными стандартами по качеству смеси мы работаем теперь с более крупными фракциями, с применением битумных вяжущих материалов. Что касается сырьевой базы, мы тоже уже провели контрольные мероприятия на тех заводах, которые предполагаются для поставки асфальтобетонной смеси. В прошлом году были положительные моменты, но были и недочеты. Наша задача на следующий год – их убрать», — рассказал Иван Кляйн.