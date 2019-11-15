Елена Перетягина презентует томский опыт по сохранению памятников в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге проходит VIII Международный культурный форум, в рамках которого состоится круглый стол «Сохранение деревянного зодчества».





Участие в работе круглого стола принимает глава комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина. Она выступит с докладом об опыте региона в сохранении архитектурных памятников, сообщает пресс-служба обладминистрации.





«Речь пойдет о сохранении томского деревянного зодчества на примере больницы Лампсакова в селе Ново-Кусково, ценных объектах Нарыма и Нагорного Иштана, — сообщила председатель комитета Елена Перетягина. — Также на форуме планируется представить томскую программу восстановления ценных деревянных построек «Дом за рубль».