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15 ноября,
2019
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Елена Перетягина презентует томский опыт по сохранению памятников в Санкт-Петербурге

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В Санкт-Петербурге проходит VIII Международный культурный форум, в рамках которого состоится круглый стол «Сохранение деревянного зодчества».


Участие в работе круглого стола принимает глава комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина. Она выступит с докладом об опыте региона в сохранении архитектурных памятников, сообщает пресс-служба обладминистрации.


«Речь пойдет о сохранении томского деревянного зодчества на примере больницы Лампсакова в селе Ново-Кусково, ценных объектах Нарыма и Нагорного Иштана, — сообщила председатель комитета Елена Перетягина. — Также на форуме планируется представить томскую программу восстановления ценных деревянных построек «Дом за рубль».

Субботник Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в Нагорном Иштане
Субботник Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в Нагорном Иштане

В обсуждениях культурного форума участвуют представители Министерства культуры РФ, Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, российских музеев, а также специалисты-реставраторы.


Организаторы VIII Международного культурного форума в Санкт-Петербурге — правительство РФ, Министерство культуры РФ, правительство Санкт-Петербурга. Основная тема форума-2019 — «Культурные коды в условиях глобализации».

Интервью Елены Перетягиной о том, как сохраняются в Томской области памятники архитектуры, можно прочитать здесь.


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