Елена Перетягина презентует томский опыт по сохранению памятников в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге проходит VIII Международный культурный форум, в рамках которого состоится круглый стол «Сохранение деревянного зодчества».
Участие в работе круглого стола принимает глава комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина. Она выступит с докладом об опыте региона в сохранении архитектурных памятников, сообщает пресс-служба обладминистрации.
«Речь пойдет о сохранении томского деревянного зодчества на примере больницы Лампсакова в селе Ново-Кусково, ценных объектах Нарыма и Нагорного Иштана, — сообщила председатель комитета Елена Перетягина. — Также на форуме планируется представить томскую программу восстановления ценных деревянных построек «Дом за рубль».
В обсуждениях культурного форума участвуют представители Министерства культуры РФ, Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, российских музеев, а также специалисты-реставраторы.
Организаторы VIII Международного культурного форума в Санкт-Петербурге — правительство РФ, Министерство культуры РФ, правительство Санкт-Петербурга. Основная тема форума-2019 — «Культурные коды в условиях глобализации».
Интервью Елены Перетягиной о том, как сохраняются в Томской области памятники архитектуры, можно прочитать здесь.
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