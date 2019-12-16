Экспорт колбасы и мороженого из Томска в Китай и Монголию вырос в 20 раз

В 2019 году значительно вырос экспорт пищевой продукции с территории Томской области, сообщает управление Россельхознадзора по Томской области.Так, в 2018 году было экспортировано 89 тонн мороженого и колбасных изделий, а за истекший период 2019 года уже экспортировано 1 767 тонн этой продукции.
Так под контролем Управления Россельхознадзора по Томской области с территории области отправлено 1027 тонн мяса птицы и субпродуктов в Китай, 635 тонн свинины в Монголию и 104 тонны мороженого в Монголию, Китай и Узбекистан.
Значительное увеличение экспорта пищевой продукции связано с получением разрешений на экспорт от Китайской Народной Республики (мясо и субпродукты птичьи) и Монголии, которые были даны томским предприятиям ООО «Межениновская птицефабрика», АО «Сибирская Аграрная Группа» и ООО «Компания Эскимос», так как их продукция соответствует высоким требованиям зарубежных рынков. Указанные предприятия постоянно исследуют свою продукцию в аккредитованных испытательных лабораториях подведомственных не только Россельхознадзору, но и Роспотребнадзору и Департаменту ветеринарии Томской области.