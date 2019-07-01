Эксперты: Томск входит в топ-15 регионов с самым доступным жильем

Томск занял 12 место в рейтинге регионов по доступности жилья. В исследовании РИА «Новости» оценивалась возможность покупки типовой квартиры площадью 60 кв. м семьей с одним ребенком.

По оценке экспертов, в Томске средняя стоимость такой квартиры составляет 2,5 млн рублей. Чтобы накопить на нее, семье потребуется минимум 4,2 года. Столько же по времени придется копить и жителям Кемеровской области, где квартира стоит 2,3 млн рублей.





Меньше всего в России — до полутора лет — на покупку типовой двухкомнатной квартиры придется копить жителям Магаданской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, дольше всех — от 10 до 11 лет — откладывать на жилье вынуждены семьи в Крыму, Чечне, Дагестане и Севастополе. Москва — на 37 месте: на квартиру в столице средней стоимостью 9,5 млн рублей нужно будет копить минимум 5,1 лет.





Согласно исследованию, доступность жилья за 2018 год в целом по стране немного выросла. В среднем по России для приобретения квартиры в первом квартале 2019 года нужно копить 3,9 года.





По мнению экспертов, по итогам 2019 года существенного улучшения «квартирного вопроса» ждать не приходится, для этого необходимы качественные изменения в благосостоянии россиян.