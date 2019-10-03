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03 октября,
2019
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Эксперты рассказали, насколько часто в Томской области болеют пенсионеры

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Томская область входит в список регионов, в которых пенсионеры болеют чаще, чем в среднем по России. 

Эксперты рассказали, насколько часто в Томской области болеют пенсионеры

Так, в регионе на 100 тысяч населения старше трудоспособного возраста приходится 205 080 заболеваний, сообщает news.ru.  Чаще всего пенсионеры болеют в Алтайском крае, свыше  331 983 заболеваний на 100 тысяч человек. На втором месте Санкт-Петербург (323 085 заболеваний), далее идут Республика Чувашия (311 681) и Ненецкий автономный округ (309 262).


Реже всего болеют пожилые россияне в Курской области (114 568) и Республике Адыгея (122 496).


Самые распространенные заболевания среди пенсионеров — это болезни сердечно-сосудистой системы. Больше всего смертей регистрируется именно в результате этого типа заболеваний.


По словам главного гериатра Минздрава Ольги Ткачевой, на показатели влияет не только число заболеваний, но и уровень их выявляемости. Снизить заболеваемость, по словам специалиста, можно, если вовремя проходить диспансеризацию и профосмотры. Также нужно исключить факторы риска: избыточный вес, высокое артериальное давление, холестерин.

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