Эксперты рассказали, насколько часто в Томской области болеют пенсионеры

Томская область входит в список регионов, в которых пенсионеры болеют чаще, чем в среднем по России.

Так, в регионе на 100 тысяч населения старше трудоспособного возраста приходится 205 080 заболеваний, сообщает news.ru. Чаще всего пенсионеры болеют в Алтайском крае, свыше 331 983 заболеваний на 100 тысяч человек. На втором месте Санкт-Петербург (323 085 заболеваний), далее идут Республика Чувашия (311 681) и Ненецкий автономный округ (309 262).





Реже всего болеют пожилые россияне в Курской области (114 568) и Республике Адыгея (122 496).





Самые распространенные заболевания среди пенсионеров — это болезни сердечно-сосудистой системы. Больше всего смертей регистрируется именно в результате этого типа заболеваний.





По словам главного гериатра Минздрава Ольги Ткачевой, на показатели влияет не только число заболеваний, но и уровень их выявляемости. Снизить заболеваемость, по словам специалиста, можно, если вовремя проходить диспансеризацию и профосмотры. Также нужно исключить факторы риска: избыточный вес, высокое артериальное давление, холестерин.