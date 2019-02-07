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07 февраля,
2019
Новости

Эксперты рассказали, какие телефоны предпочитают томичи

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В МТС выяснили, что и как предпочитали покупать жители Томской области в 2018 году. Об этом сообщила на своей странице в Facebook директор томского филиала МТС Марина Фещенко.

Самый значительный рост – в 3,5 раза – в томской рознице МТС показали смартфоны по цене от 30 до 40 тысяч рублей, к которым относятся, в частности, флагманские модели известных брендов двух-, трехлетней давности. При этом томичи реже, чем годом ранее, оформляли кредиты на приобретение смартфонов – более удобным и выгодным оказалось обменивать старый гаджет на новый по модели trade-in, оформлять подписку или получать кэшбэк за покупки «живыми» деньгами.


Каждый третий покупатель томской розницы МТС остановил свой выбор на смартфоне Huawei стоимостью не выше 25 тысяч рублей. Самыми популярными среди покупателей моделями стали Honor 7A Pro и Honor 9 Lite — их выбирали за большой экран, удобный для просмотра фото и видео, мощную батарею, хорошую камеру и возможность работать сразу в нескольких приложениях. Спрос на бюджетные смартфоны со скромным функционалом в 2018 году снизился на треть – покупатели предпочитали заплатить на несколько тысяч больше и обзавестись гаджетом, который будет отвечать всем современным требованиям и который не придется менять в ближайшие год-два.


В тройку самых продаваемых брендов в рознице МТС в томском регионе в 2018 году, кроме Huawei/Honor, вошли Samsung и Apple. При этом спрос на «корейца» упал на четверть, а доля Huawei в продажах достигла 40 процентов. Самой продаваемой «яблочной» моделью стал Apple iPhone SE 32.

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