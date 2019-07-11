Эксперты проверили насколько безопасны аттракционы в Горсаду

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Активисты томского отделения ОНФ совместно с помощником уполномоченного по правам ребенка в Томской области Василием Хмельницким провели рейд по проверке безопасности аттракционов и общественного пространства.

Во время проверки они выявили мелкие нарушения, которые, по словам Василия Хмельницкого, «можно устранить за несколько дней». Это выступающие из земли металлические конструкции и проводящееся только раз в день мытье батутов. Хмельницкий отметил, что «безопасная среда в Горсаду стала намного лучше» [по сравнению с прошлогодней проверкой, когда был выявлен ряд более крупных нарушений].

Аптечки нашлись на всех проверенных аттракционах, в том числе и на том, где месяц назад повредила ногу посетительница, позже заявившая, что ей не оказали первую медицинскую помощь. Дежуривший в тот день администратор рассказал ТВ2, что женщина сама отказалась от помощи. По его словам, крови у посетительницы не было, хотя она утверждала обратное, а также отметила, что администратора ей так и не позвали, сославшись на его занятость.