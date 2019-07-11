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11 июля,
2019
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Новости

Эксперты проверили насколько безопасны аттракционы в Горсаду

Влад Карпов
Влад Карпов
1 час назад

Активисты томского отделения ОНФ совместно с помощником уполномоченного по правам ребенка в Томской области Василием Хмельницким провели рейд по проверке безопасности аттракционов и общественного пространства.

Во время проверки они выявили мелкие нарушения, которые, по словам Василия Хмельницкого, «можно устранить за несколько дней». Это выступающие из земли металлические конструкции и проводящееся только раз в день мытье батутов. Хмельницкий отметил, что «безопасная среда в Горсаду стала намного лучше» [по сравнению с прошлогодней проверкой, когда был выявлен ряд более крупных нарушений]. 

Эксперты проверили насколько безопасны аттракционы в Горсаду
Эксперты проверили насколько безопасны аттракционы в Горсаду
Эксперты проверили насколько безопасны аттракционы в Горсаду
Эксперты проверили насколько безопасны аттракционы в Горсаду
Эксперты проверили насколько безопасны аттракционы в Горсаду

Аптечки нашлись на всех проверенных аттракционах, в том числе и на том, где месяц назад повредила ногу посетительница, позже заявившая, что ей не оказали первую медицинскую помощь. Дежуривший в тот день администратор рассказал ТВ2, что женщина сама отказалась от помощи. По его словам, крови у посетительницы не было, хотя она утверждала обратное, а также отметила, что администратора ей так и не позвали, сославшись на его занятость. 

Эксперты проверили насколько безопасны аттракционы в Горсаду
Эксперты проверили насколько безопасны аттракционы в Горсаду

«Особенно порадовал деревянный городок. В прошлом году где-то торчали металлические конструкции, гвозди, уголки, весь второй этаж был в саморезах. Сейчас все это убрано», — отметил Василий Хмельницкий. 

«Мы в прошлом году направили большой протокол с замечаниями, администрация их учла», — рассказал член ОНФ Владимир Погудин. Он также заявил, что ОНФ планирует и дальше проводить совместные рейды с сотрудниками аппарата детского омбудсмена, в том числе по адресам, с которых поступали жалобы от местных жителей. По словам Хмельницкого, одним из таких объектов может стать детская площадка рядом с развлекательным комплексом «Fакел».

Эксперты проверили насколько безопасны аттракционы в Горсаду
Эксперты проверили насколько безопасны аттракционы в Горсаду
Эксперты проверили насколько безопасны аттракционы в Горсаду
Эксперты проверили насколько безопасны аттракционы в Горсаду
Эксперты проверили насколько безопасны аттракционы в Горсаду
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